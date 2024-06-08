Uzaya Çıkacak! Alacakaranlık'ın Bella'sı Kristen Stewart'ın İlk Dizisindeki Rolü Belli Oldu
Uzaya Çıkacak! Alacakaranlık'ın Bella'sı Kristen Stewart'ın İlk Dizisindeki Rolü Belli Oldu
Alacakaranlık serisinin yıldız ismi Kristen Stewart ilk defa bir dizide rol alacak. Bir kadın astronotun hikayesini anlatan dizinin ayrıntıları içerikte!
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Kristen Stewart, 2008 yılında 'Alacakaranlık' (Twilight) film serisindeki Bella Swan rolüyle artık hepimizin tanıdığı bir isim. Zira bu rol onu dünya çapında üne kavuşturdu ve büyük bir genç hayran kitlesi kazandırdı.
'Alacakaranlık' serisinden sonra Stewart başka filmlerde de rol aldı. 'Charlie'nin Melekleri', 'Derin Sular' ve 'Love Lies Bleeding' bunlar arasında en dikkat çekenleridir.
Şimdilerde ünlü oyuncu bambaşka bir dünyaya adım atıyor. Independent'ın aktardığına göre daha önce hiç dizide rol almayan Stewart, 'The Challenger' adlı mini dizide astronot Sally Ride'ı canlandıracak.
Sally Ride kim derseniz sizi hemen aydınlatalım. Kendisi 1983 yılında daha 32 yaşındayken Challenger mekiği ile uzaya giden ilk Amerikalı kadın astronottu.
Deadline'ın haberine göre 'The Challenger', Meredith Bagby tarafından 2022 yılında yazılan 'Yeni İsimler: Engelleri Aşan ve Uzay Yolculuğunun Çehresini Değiştiren Tarihi Astronot Sınıfı' kitabından uyarlanacak ve Ride'ın hikayesiyle birlikte NASA'nın 1978'deki astronot sınıfının hikayesini ekranlara taşıyacak.
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