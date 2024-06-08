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Gandalf'ı Canlandıran Ian McKellen, Yeni Gollum Filminde Yer Alıp Almayacağını Açıkladı!

Gandalf'ı Canlandıran Ian McKellen, Yeni Gollum Filminde Yer Alıp Almayacağını Açıkladı!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 18:46

Gollum'un yakalanışını konu alan 'The Hunt for Gollum' filmi geçtiğimiz ay duyurulmuştu. Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf'ı canlandıran Ian McKellen bu filmde oynayıp oynamayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!

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Warner Bros.'un geçen ay Andy Serkis'in canlandırdığı Gollum'a odaklanan 'The Hunt for Gollum' filmini duyurmuştu ve hayranlar eski oyuncuların geri dönüp dönmeyeceğine dair birçok iddia ortaya atmıştı.

Warner Bros.'un geçen ay Andy Serkis'in canlandırdığı Gollum'a odaklanan 'The Hunt for Gollum' filmini duyurmuştu ve hayranlar eski oyuncuların geri dönüp dönmeyeceğine dair birçok iddia ortaya atmıştı.

O teorilerden biri de Yüzüklerin Efendisi serisinde ak saçlı Gandalf'ı canlandıran oyuncu Ian McKellen'ın filme geri dönüp dönmeyeceğiydi. Teoriler üzerine 85 yaşındaki usta oyuncu Tolkien diyarında kıpırdanmalar" olduğunu söylemişti.

O teorilerden biri de Yüzüklerin Efendisi serisinde ak saçlı Gandalf'ı canlandıran oyuncu Ian McKellen'ın filme geri dönüp dönmeyeceğiydi. Teoriler üzerine 85 yaşındaki usta oyuncu Tolkien diyarında kıpırdanmalar" olduğunu söylemişti.

Independent'ın aktardığına göre Ian McKellen filmde yer alıp almayacağına dair The Times'a bir röportaj verdi.

Independent'ın aktardığına göre Ian McKellen filmde yer alıp almayacağına dair The Times'a bir röportaj verdi.

McKellen yaptığı açıklamada,

McKellen yaptığı açıklamada,

'Gandalf'ın filmde yer alacağına dair bazı duyumlar aldım. Ama bana gelen senaryo, teklif, plan hiçbir şey yok. Tabii filmde yer alırsam buna yaşım müsait olur mu bilmiyorum. Eğer ölmezsem bu filmde oynamaya varım' dedi.

Daha önce serinin üçleme filmini yöneten Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens'ın yapımcı olarak yer alacağı filmin 2026 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Aragorn'u canlandıran Viggo Mortensen de çağırırlarsa oynayacağını söylemişti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Daha önce serinin üçleme filmini yöneten Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens'ın yapımcı olarak yer alacağı filmin 2026 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Aragorn'u canlandıran Viggo Mortensen de çağırırlarsa oynayacağını söylemişti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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