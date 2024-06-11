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'House' Dizisinin Başrolü, Tüm Zamanların En Popüler Dizisinin Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı

'House' Dizisinin Başrolü, Tüm Zamanların En Popüler Dizisinin Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 12:51

Tüm zamanların en popüler dizilerinden biri olan 'House'un geri dönüp dönmeyeceği hayranlar tarafından merak edilen bir soru. İşte bu soruyu dizinin yıldız oyuncularından biri cevapladı. Detaylar içerikte!

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2004-2012 yılları arasında 8 sezon yayınlanan ve başrollerinde Hugh Laurie, Lisa Edelstein ve Omar Epps'in oynadığı 'House' dizisi televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri.

2004-2012 yılları arasında 8 sezon yayınlanan ve başrollerinde Hugh Laurie, Lisa Edelstein ve Omar Epps'in oynadığı 'House' dizisi televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri.

5 kez Primetime Emmy Ödülleri'ni, iki kez de Altın Küre Ödülleri'ni kazanan bu fenomen seri, teşhis tıbbında uzmanlaşmış, antisosyal ve çatlak bir doktorun yoluna çıkan şaşırtıcı vakaları çözmek için ne gerekiyorsa yapmasını konu almıştı.

5 kez Primetime Emmy Ödülleri'ni, iki kez de Altın Küre Ödülleri'ni kazanan bu fenomen seri, teşhis tıbbında uzmanlaşmış, antisosyal ve çatlak bir doktorun yoluna çıkan şaşırtıcı vakaları çözmek için ne gerekiyorsa yapmasını konu almıştı.

Geçtiğimiz günlerde House dizisinin başrol oyuncularından biri olan Lisa Edelstein dizinin tekrar dönüp dönmeyeceğine dair sorulan bir soruyu yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde House dizisinin başrol oyuncularından biri olan Lisa Edelstein dizinin tekrar dönüp dönmeyeceğine dair sorulan bir soruyu yanıtladı.

Independent'ın aktardığına göre Screen Rant'e verdiği söyleşide konuşan Edelstein yaptığı açıklamada,

Independent'ın aktardığına göre Screen Rant'e verdiği söyleşide konuşan Edelstein yaptığı açıklamada,

'Şimdiki gençler diziye çok ilgi gösteriyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Bu dizinin çekildiği zamanlar benim için harika yıllardı. İnsanların bu diziye gösterdiği ilginin nedeni bence 'politik doğruculuktan uzak' şeyler aramaları. House'da birbirine iyi davranmak diye bir şey yoktu. Biz politik doğruculuktan çok uzaktık. House geri döner mi bilmiyorum çünkü bu durum biraz karışık. Ama her şey mümkün' dedi.

Dizide rol alan Lisa Edelstein, Dr. Lisa Cuddy karakterini oynamıştı ve Hugh Laurie'nin canlandırdığı Dr. Gregory House karakterinin sevgilisi ve patronuydu.

Dizide rol alan Lisa Edelstein, Dr. Lisa Cuddy karakterini oynamıştı ve Hugh Laurie'nin canlandırdığı Dr. Gregory House karakterinin sevgilisi ve patronuydu.

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M. f. Özkan

Yıllar önce Timuçin esen hekimoğlu dizisiyle bunun Türk uyarlamasında oynamıştı her ikisini de beğenerek izledim