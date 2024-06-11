'House' Dizisinin Başrolü, Tüm Zamanların En Popüler Dizisinin Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı

'Şimdiki gençler diziye çok ilgi gösteriyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Bu dizinin çekildiği zamanlar benim için harika yıllardı. İnsanların bu diziye gösterdiği ilginin nedeni bence 'politik doğruculuktan uzak' şeyler aramaları. House'da birbirine iyi davranmak diye bir şey yoktu. Biz politik doğruculuktan çok uzaktık. House geri döner mi bilmiyorum çünkü bu durum biraz karışık. Ama her şey mümkün' dedi.