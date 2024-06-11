'House' Dizisinin Başrolü, Tüm Zamanların En Popüler Dizisinin Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı
'House' Dizisinin Başrolü, Tüm Zamanların En Popüler Dizisinin Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı
Tüm zamanların en popüler dizilerinden biri olan 'House'un geri dönüp dönmeyeceği hayranlar tarafından merak edilen bir soru. İşte bu soruyu dizinin yıldız oyuncularından biri cevapladı. Detaylar içerikte!
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2004-2012 yılları arasında 8 sezon yayınlanan ve başrollerinde Hugh Laurie, Lisa Edelstein ve Omar Epps'in oynadığı 'House' dizisi televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri.
5 kez Primetime Emmy Ödülleri'ni, iki kez de Altın Küre Ödülleri'ni kazanan bu fenomen seri, teşhis tıbbında uzmanlaşmış, antisosyal ve çatlak bir doktorun yoluna çıkan şaşırtıcı vakaları çözmek için ne gerekiyorsa yapmasını konu almıştı.
Geçtiğimiz günlerde House dizisinin başrol oyuncularından biri olan Lisa Edelstein dizinin tekrar dönüp dönmeyeceğine dair sorulan bir soruyu yanıtladı.
Independent'ın aktardığına göre Screen Rant'e verdiği söyleşide konuşan Edelstein yaptığı açıklamada,
Dizide rol alan Lisa Edelstein, Dr. Lisa Cuddy karakterini oynamıştı ve Hugh Laurie'nin canlandırdığı Dr. Gregory House karakterinin sevgilisi ve patronuydu.
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Yıllar önce Timuçin esen hekimoğlu dizisiyle bunun Türk uyarlamasında oynamıştı her ikisini de beğenerek izledim