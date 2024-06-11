Kuzuların Sessizliği Filminin Hannibal'ı Anthony Hopkins Bunca Yıl Nasıl Filmde Oynamayı Başardığını Anlattı
Kuzuların Sessizliği Filminin Hannibal'ı Anthony Hopkins Bunca Yıl Nasıl Filmde Oynamayı Başardığını Anlattı
Kuzuların Sessizliği filminin yıldız oyuncusu Anthony Hopkins, kariyerinin bu denli uzun sürmesinin sırrının aldığı bir tavsiye olduğu bir röportajda dile getirdi. Gelin hep birlikte o tavsiyeye kulak kabartalım.
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Tüm zamanların en gerilim dolu filmlerinden biri sayılan Kuzuların Sessizliği'nin (Silence of the Lambs) oyuncusu Anthony Hopkins, 86 yaşında oyunculuk kariyerine doludizgin devam ediyor.
Ünlü oyuncu en son 'Freud's Last Session' filminde Sigmund Freud rolüyle ve 'Rebel Moon' serisinde Jimmy karakterini seslendirmesiyle ekranlara gelmişti.
Kariyerine 1960'lı yıllarda başlayan Hopkins, bu süre zarfında iki Oscar, dört Bafta ödülü, iki Primetime Emmy ve bir Laurence Olivier ödülü de dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazandı.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde film endüstrisinde bu kadar yıl nasıl hayatta kaldığına dair önemli bir ipucu paylaştı. Hollywood yıldızı Katharine Hepburn'ün bir zamanlar kendisine verdiği, hayat değiştiren tavsiyeyi paylaştı.
1968'de Oscar ödüllü Kış Aslanı'nda (The Lion in the Winter) filminde Hopkins, Hepburn'le birlikte rol almıştı. Hopkins, Aslan Yürekli Richard'ı canlandırırken Hepburn onun annesini oynamıştı.
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Independent'ın haberine göre The Times'a konuşan Hopkins, aldığı tavsiyeyi hayranlarıyla paylaştı. Hopkins röportajında yaptığı açıklamada,
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