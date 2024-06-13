Koltuk Ellerinde Kaldı: Marvel'ın Yeniden Çekilen 'Blade' Filminde İkinci Yönetmen de Gitti!
Koltuk Ellerinde Kaldı: Marvel'ın Yeniden Çekilen 'Blade' Filminde İkinci Yönetmen de Gitti!
Marvel evreninde bu aralar yönetmen krizi yaşanıyor. 'Blade' filminin yeniden çevriminde ikinci yönetmen de projeden ayrıldı. Detaylar içerikte!
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Marvel Studios, 'Blade' filminin yeniden çevrimini ta 2019 yılında duyurmuştu. Ancak yapım şirketinin bugünlerde başı yönetmen kriziyle dertte.
2019 yılında filmin yönetmen koltuğunda 'Top Boy' dizisini de yöneten Fransız yönetmen Yann Demange'ın oturacağı doğrulanmıştı. NTV'nin The Wrap'ten aktardığı habere göre Demange, Hollywood'daki grevler yüzünden çekimleri sürekli ertelenen projenin yönetmenliğinden ayrılma kararı aldı.
Senaryosunu Eric Pearson'ın kaleme aldığı 'Blade' filminin yönetmenliğinden ilk ayrılan isim sadece o değil. İki yıl önce de yönetmen Bassam Tariq projeden çekilmişti.
Mahershala Ali'nin vampir avcısı unvanını üstleneceği, kadrosunda Mia Goth'un da yer aldığı 'Blade' filmini şimdilik kimin yöneteceği belli değil. Vizyon tarihi sürekli ertelenen filmin 2025 yılının kasım ayında vizyona girmesi bekleniyor ama bu aksilikler sürerse tarihi daha da ileri atılabilir.
Marvel Comics tarafından yaratılmış olup süper-kahramanlık ve vampir avcılığı yapan Blade, 1998 yılında çizgi romandan sinemaya uyarlanmıştı.
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Film, yarı insan yarı vampir olan Blade'in, insanları vampirlerden korumak için verdiği mücadeleyi anlatmıştı. Wesley Snipes'ın canlandırdığı karakter, popüler kültürde kendine ikonik bir yer edinmişti desek yeridir. Yeniden çevrimde onun yerine Mahershala Ali'yi Blade olarak izleyeceğiz ama film ne zaman gelir? İşte bunu bilemiyoruz.
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