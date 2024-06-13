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Animasyon Tarihinin En Komik Karakterlerinin Filmi İzleyenleri Gülmekten Kırıp Geçirdi

Animasyon Tarihinin En Komik Karakterlerinin Filmi İzleyenleri Gülmekten Kırıp Geçirdi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 09:13

Warner Bros.'un çok sevilen çizgi dizisi Looney Tunes'un iki karakterinin animasyon filmi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Filmin ilk gösterimi Fransa'da gerçekleştirildi ve izleyiciler arasında kahkaha tufanı koptu. Detaylar içerikte!

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Yapımcılığını Warner Bros. Animation'ın üstlendiği ve animasyon tutkunlarının heyecanla beklediği 'The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie' filmi 11 Haziran günü prömiyerini gerçekleştirdi.

Yapımcılığını Warner Bros. Animation'ın üstlendiği ve animasyon tutkunlarının heyecanla beklediği 'The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie' filmi 11 Haziran günü prömiyerini gerçekleştirdi.

Fransa'daki Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali'nde gerçekleşen prömiyerde kahkaha tufanları koptu. Başroldeki karakterlerin yetiştirilme tarzının ve iş bulma çabalarının anlatıldığı animasyondaki sahneler izleyicileri gülmekten kırıp geçirdi.

Fransa'daki Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali'nde gerçekleşen prömiyerde kahkaha tufanları koptu. Başroldeki karakterlerin yetiştirilme tarzının ve iş bulma çabalarının anlatıldığı animasyondaki sahneler izleyicileri gülmekten kırıp geçirdi.

Variety'nin haberine göre animasyon, Looney Tunes'un önemli karakterleri Porky Pig ve Daffy Duck'ın hikayesini ekranlara taşıyor. İkili, bir uzaylının gezegeni ele geçirmesini engellemeye çalışıyor. Her iki karakteri de Eric Bauza seslendiriyor.

Variety'nin haberine göre animasyon, Looney Tunes'un önemli karakterleri Porky Pig ve Daffy Duck'ın hikayesini ekranlara taşıyor. İkili, bir uzaylının gezegeni ele geçirmesini engellemeye çalışıyor. Her iki karakteri de Eric Bauza seslendiriyor.

Independent'ın aktardığına göre bu yapım, sinemalarda gösterime giren ilk tam animasyon Looney Tunes filmi olma özelliğiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Independent'ın aktardığına göre bu yapım, sinemalarda gösterime giren ilk tam animasyon Looney Tunes filmi olma özelliğiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmen Peter Browngardt prömiyerde yaptığı açıklamada,

Yönetmen Peter Browngardt prömiyerde yaptığı açıklamada,

'Umarım tüm Looney Tunes hayranları bu filmi beğenir. 4 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Bu işe kalbimizi ve ruhumuzu koyduk' dedi.

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'The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie' Türkiye'de 24 Ocak 2025 tarihinde vizyona girecek. Siz film hakkında neler düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!

'The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie' Türkiye'de 24 Ocak 2025 tarihinde vizyona girecek. Siz film hakkında neler düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!

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