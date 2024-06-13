Animasyon Tarihinin En Komik Karakterlerinin Filmi İzleyenleri Gülmekten Kırıp Geçirdi
Animasyon Tarihinin En Komik Karakterlerinin Filmi İzleyenleri Gülmekten Kırıp Geçirdi
13.06.2024 - 09:13
Warner Bros.'un çok sevilen çizgi dizisi Looney Tunes'un iki karakterinin animasyon filmi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Filmin ilk gösterimi Fransa'da gerçekleştirildi ve izleyiciler arasında kahkaha tufanı koptu. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yapımcılığını Warner Bros. Animation'ın üstlendiği ve animasyon tutkunlarının heyecanla beklediği 'The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie' filmi 11 Haziran günü prömiyerini gerçekleştirdi.
Fransa'daki Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali'nde gerçekleşen prömiyerde kahkaha tufanları koptu. Başroldeki karakterlerin yetiştirilme tarzının ve iş bulma çabalarının anlatıldığı animasyondaki sahneler izleyicileri gülmekten kırıp geçirdi.
Variety'nin haberine göre animasyon, Looney Tunes'un önemli karakterleri Porky Pig ve Daffy Duck'ın hikayesini ekranlara taşıyor. İkili, bir uzaylının gezegeni ele geçirmesini engellemeye çalışıyor. Her iki karakteri de Eric Bauza seslendiriyor.
Independent'ın aktardığına göre bu yapım, sinemalarda gösterime giren ilk tam animasyon Looney Tunes filmi olma özelliğiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Yönetmen Peter Browngardt prömiyerde yaptığı açıklamada,
İçeriğin Devamı Aşağıda
'The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie' Türkiye'de 24 Ocak 2025 tarihinde vizyona girecek. Siz film hakkında neler düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Sana Özel Seçtiklerimiz
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın