Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Titanik Oyuncusu Filmdeki Öpüşme Sahnesinin Dikkat Çeken Detayını İtiraf Etti

Titanik Oyuncusu Filmdeki Öpüşme Sahnesinin Dikkat Çeken Detayını İtiraf Etti

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 14:35

Titanik filminde Leonardo DiCaprio ile başrolde oynayan Kate Winslet, geçtiğimiz günlerde Vanity Fair'e bir röportaj verdi. Röportajında Titanik'teki öpüşme sahnesinde neler yaşadığına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

James Cameron'ın yönetmenliğini yaptığı 'Titanik' filmi 1997 yılında vizyona girmiş ve o tarihten bu yana sinema dünyasının kült yapımları arasındaki yerini almıştı.

James Cameron'ın yönetmenliğini yaptığı 'Titanik' filmi 1997 yılında vizyona girmiş ve o tarihten bu yana sinema dünyasının kült yapımları arasındaki yerini almıştı.

Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ın başrollerini paylaştığı film, Titanic gemisinin batışını konu almış ve aralarında sınıf farkı olan Jack ile Rose'un dokunaklı aşkını anlatmıştı.

Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ın başrollerini paylaştığı film, Titanic gemisinin batışını konu almış ve aralarında sınıf farkı olan Jack ile Rose'un dokunaklı aşkını anlatmıştı.

Filmi izleyenler bilir; bugün Titanik'e dair en çok konuştuğumuz sahnelerden biri Rose ile Jack'in geminin önündeki 'Uçuyorum' sahnesidir. Bu sahne sosyal medyada paylaşılan ve en sevilen sahnelerden biridir. Peki öpüşme sahnesi?

Filmi izleyenler bilir; bugün Titanik'e dair en çok konuştuğumuz sahnelerden biri Rose ile Jack'in geminin önündeki 'Uçuyorum' sahnesidir. Bu sahne sosyal medyada paylaşılan ve en sevilen sahnelerden biridir. Peki öpüşme sahnesi?

Independent'ın aktardığına göre Kate Winslet, Leonardo DiCaprio'yla birlikte rol aldığı 'Titanik' filmine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu. Vanity Fair için rol aldığı filmlerin en meşhur sahnelerini yorumlayan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,

Independent'ın aktardığına göre Kate Winslet, Leonardo DiCaprio'yla birlikte rol aldığı 'Titanik' filmine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu. Vanity Fair için rol aldığı filmlerin en meşhur sahnelerini yorumlayan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,

'Filmlerimdeki her şey söylendiği kadar iyi değil. Mesela Jack'i öptüğüm sahne hayranların zannettiğinden çok daha karmaşık. Dünyadaki her genç kızın Leonardo DiCaprio tarafından öpülmek istemesine şaşırmıyorum ama bu sanıldığı kadar iyi değil. Çünkü Titanik'te biz sürekli öpüşüyorduk' dedi.

Filmin çekimi sırasında yaşadıklarını anlatan Kate Winslet bu sözlerine şöyle devam etti:

Filmin çekimi sırasında yaşadıklarını anlatan Kate Winslet bu sözlerine şöyle devam etti:

'İkimizin de yüzünde makyaj vardı. Ama benimki daha soluktu. Öpüştüğümüz sahnelerde karamelli çikolata emmiş gibi görünüyorum çünkü onun makyajı benim suratımda leke bırakıyordu' şeklinde ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Titanik'in yıldız oyuncusu Kate Winslet şimdilerde HBO'nun sevilen dizisi 'The Regime' ile ekranlara geliyor. Siz Winslet'ın öpüşme sahnesi itirafına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun!

Titanik'in yıldız oyuncusu Kate Winslet şimdilerde HBO'nun sevilen dizisi 'The Regime' ile ekranlara geliyor. Siz Winslet'ın öpüşme sahnesi itirafına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun!

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın