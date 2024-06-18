Titanik Oyuncusu Filmdeki Öpüşme Sahnesinin Dikkat Çeken Detayını İtiraf Etti
Titanik Oyuncusu Filmdeki Öpüşme Sahnesinin Dikkat Çeken Detayını İtiraf Etti
Titanik filminde Leonardo DiCaprio ile başrolde oynayan Kate Winslet, geçtiğimiz günlerde Vanity Fair'e bir röportaj verdi. Röportajında Titanik'teki öpüşme sahnesinde neler yaşadığına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!
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James Cameron'ın yönetmenliğini yaptığı 'Titanik' filmi 1997 yılında vizyona girmiş ve o tarihten bu yana sinema dünyasının kült yapımları arasındaki yerini almıştı.
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Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ın başrollerini paylaştığı film, Titanic gemisinin batışını konu almış ve aralarında sınıf farkı olan Jack ile Rose'un dokunaklı aşkını anlatmıştı.
Filmi izleyenler bilir; bugün Titanik'e dair en çok konuştuğumuz sahnelerden biri Rose ile Jack'in geminin önündeki 'Uçuyorum' sahnesidir. Bu sahne sosyal medyada paylaşılan ve en sevilen sahnelerden biridir. Peki öpüşme sahnesi?
Independent'ın aktardığına göre Kate Winslet, Leonardo DiCaprio'yla birlikte rol aldığı 'Titanik' filmine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu. Vanity Fair için rol aldığı filmlerin en meşhur sahnelerini yorumlayan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,
Filmin çekimi sırasında yaşadıklarını anlatan Kate Winslet bu sözlerine şöyle devam etti:
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Titanik'in yıldız oyuncusu Kate Winslet şimdilerde HBO'nun sevilen dizisi 'The Regime' ile ekranlara geliyor. Siz Winslet'ın öpüşme sahnesi itirafına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun!
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