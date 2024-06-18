Titanik Oyuncusu Filmdeki Öpüşme Sahnesinin Dikkat Çeken Detayını İtiraf Etti

'Filmlerimdeki her şey söylendiği kadar iyi değil. Mesela Jack'i öptüğüm sahne hayranların zannettiğinden çok daha karmaşık. Dünyadaki her genç kızın Leonardo DiCaprio tarafından öpülmek istemesine şaşırmıyorum ama bu sanıldığı kadar iyi değil. Çünkü Titanik'te biz sürekli öpüşüyorduk' dedi.