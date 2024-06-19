Oscar Ödüllü Yönetmen, Detayları Bir Sır Gibi Gizli Tutulan Korku Filminin Vizyon Tarihini Açıkladı
Oscar Ödüllü Yönetmen, Detayları Bir Sır Gibi Gizli Tutulan Korku Filminin Vizyon Tarihini Açıkladı
Korku filmlerinin usta yönetmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Jordan Peele, dördüncü filmini sosyal medya hesabından duyurdu. Gelin filmin arka planına ve vizyon tarihine hep birlikte bakalım.
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Size yönetmen Jordan Peele'ın filmleri nasıl diye sorsak ne dersiniz? Herhalde korku ve gerilim sahnelerinin çok olduğunu söylersiniz. Tabii bunun dışında kendisi projelerinde toplumsal konulara değiniyor ve filmlerinde psikolojik derinlik yer alıyor.
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Örneğin 'Get Out' filminde beyazların üstünlüğü ve ırksal sömürü gibi konular işlenirken 'Us' filminde sınıf ayrımları ve toplumsal eşitsizlikler ön planda oldu.
Peele'in filminin 2024'ün Aralık ayında vizyona girmesi bekleniyordu ancak Hollywood grevleri ve setteki aksaklıklar yüzünden çekimler yapılamamıştı. Peele, Get Out filmiyle 2017 yılında En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar kazanmıştı.
Bakalım adı, hikayesi ve oyuncu kadrosu sır gibi tutulan bu film nasıl olacak? Tek bildiğimiz korku ve gizem dolu bir hikayenin bizi beklediği...
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