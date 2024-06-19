Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Oscar Ödüllü Yönetmen, Detayları Bir Sır Gibi Gizli Tutulan Korku Filminin Vizyon Tarihini Açıkladı

Oscar Ödüllü Yönetmen, Detayları Bir Sır Gibi Gizli Tutulan Korku Filminin Vizyon Tarihini Açıkladı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 12:01

Korku filmlerinin usta yönetmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Jordan Peele, dördüncü filmini sosyal medya hesabından duyurdu. Gelin filmin arka planına ve vizyon tarihine hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Size yönetmen Jordan Peele'ın filmleri nasıl diye sorsak ne dersiniz? Herhalde korku ve gerilim sahnelerinin çok olduğunu söylersiniz. Tabii bunun dışında kendisi projelerinde toplumsal konulara değiniyor ve filmlerinde psikolojik derinlik yer alıyor.

Size yönetmen Jordan Peele'ın filmleri nasıl diye sorsak ne dersiniz? Herhalde korku ve gerilim sahnelerinin çok olduğunu söylersiniz. Tabii bunun dışında kendisi projelerinde toplumsal konulara değiniyor ve filmlerinde psikolojik derinlik yer alıyor.

Örneğin 'Get Out' filminde beyazların üstünlüğü ve ırksal sömürü gibi konular işlenirken 'Us' filminde sınıf ayrımları ve toplumsal eşitsizlikler ön planda oldu.

Örneğin 'Get Out' filminde beyazların üstünlüğü ve ırksal sömürü gibi konular işlenirken 'Us' filminde sınıf ayrımları ve toplumsal eşitsizlikler ön planda oldu.

Şimdilerde Jordan Peele yeni bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 'Get Out', 'Us' ve 'Nope' filminin yönetmeni olan Peele, dördüncü filminin vizyon tarihini X hesabında duyurdu. Film, 23 Ekim 2026'da gösterime girecek.

Peele'in filminin 2024'ün Aralık ayında vizyona girmesi bekleniyordu ancak Hollywood grevleri ve setteki aksaklıklar yüzünden çekimler yapılamamıştı. Peele, Get Out filmiyle 2017 yılında En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar kazanmıştı.

Peele'in filminin 2024'ün Aralık ayında vizyona girmesi bekleniyordu ancak Hollywood grevleri ve setteki aksaklıklar yüzünden çekimler yapılamamıştı. Peele, Get Out filmiyle 2017 yılında En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar kazanmıştı.

Bakalım adı, hikayesi ve oyuncu kadrosu sır gibi tutulan bu film nasıl olacak? Tek bildiğimiz korku ve gizem dolu bir hikayenin bizi beklediği...

Bakalım adı, hikayesi ve oyuncu kadrosu sır gibi tutulan bu film nasıl olacak? Tek bildiğimiz korku ve gizem dolu bir hikayenin bizi beklediği...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın