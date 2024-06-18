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'House of the Dragon' Dizisinin Oyuncusu Bir Seks Sahnesinde Başına Geleni İtiraf Etti

'House of the Dragon' Dizisinin Oyuncusu Bir Seks Sahnesinde Başına Geleni İtiraf Etti

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 15:55

HBO'nun sevilen dizisi 'House of the Dragon' bu hafta ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye başladı. Dizide Alicent Hightower karakterini canlandıran Olivia Cooke seks sahneleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!

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'Game of Thrones' dizisinden önceki olayları ekranlara taşıyan House of the Dragon, HBO'nun en popüler yapımları arasında yer alıyor. Öyle ki sosyal medyada şu an en çok konuşulan diziler arasında ilk sırada.

'Game of Thrones' dizisinden önceki olayları ekranlara taşıyan House of the Dragon, HBO'nun en popüler yapımları arasında yer alıyor. Öyle ki sosyal medyada şu an en çok konuşulan diziler arasında ilk sırada.

Dizinin ikinci sezonunun ilk bölümü bu hafta yayına girdi ve izleyenlerden karmaşık yorumlar aldı. Kimileri bölümü severken kimileri de pek beğenmedi.

Dizinin ikinci sezonunun ilk bölümü bu hafta yayına girdi ve izleyenlerden karmaşık yorumlar aldı. Kimileri bölümü severken kimileri de pek beğenmedi.

İzleyen yorumlarını buradan okuyabilirsiniz:

Peki ya dizi çekilirken neler yaşandı? Independent'ın aktardığına göre House of the Dragon'un yıldızı Olivia Cooke dizideki yakınlaşma sahneleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Peki ya dizi çekilirken neler yaşandı? Independent'ın aktardığına göre House of the Dragon'un yıldızı Olivia Cooke dizideki yakınlaşma sahneleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alicent Hightower karakterini canlandıran ünlü oyuncu seks sahneleri hakkında yaptığı açıklamada,

Alicent Hightower karakterini canlandıran ünlü oyuncu seks sahneleri hakkında yaptığı açıklamada,

'Sette yakınlık koordinatörünün olması çok iyi. Yönetmenlere nelerden rahatsız olup olmadığımızı onlar söylüyorlar. Tuhaf durumlarda bizi koruyorlar. Sette bir seks sahnesi çekiyorduk ve yakınlık koordinatörüm yanıma gelip ''Olivia, sırtını biraz daha kamburlaştırabilir misin ve biraz daha ilgili görün' dedi. O sırada aklımdan bambaşka bir şekilde durmak geçiyordu' dedi.

Game of Thrones'un Daenerys Targaryen rolünü oynayan Emilia Clarke 2019 yılında katıldığı bir programda dizideki çıplaklık miktarını çok bulmuştu. Olivia Cooke ise 'House of the Dragon'da bu miktarın artabileceği sinyalini vermişti.

Game of Thrones'un Daenerys Targaryen rolünü oynayan Emilia Clarke 2019 yılında katıldığı bir programda dizideki çıplaklık miktarını çok bulmuştu. Olivia Cooke ise 'House of the Dragon'da bu miktarın artabileceği sinyalini vermişti.

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