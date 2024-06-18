'House of the Dragon' Dizisinin Oyuncusu Bir Seks Sahnesinde Başına Geleni İtiraf Etti

'Sette yakınlık koordinatörünün olması çok iyi. Yönetmenlere nelerden rahatsız olup olmadığımızı onlar söylüyorlar. Tuhaf durumlarda bizi koruyorlar. Sette bir seks sahnesi çekiyorduk ve yakınlık koordinatörüm yanıma gelip ''Olivia, sırtını biraz daha kamburlaştırabilir misin ve biraz daha ilgili görün' dedi. O sırada aklımdan bambaşka bir şekilde durmak geçiyordu' dedi.