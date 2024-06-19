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Euphoria Oyuncusu Sydney Sweeney'in Korsan Dizi İzlemesi Dikkatlerden Kaçmadı

Euphoria Oyuncusu Sydney Sweeney'in Korsan Dizi İzlemesi Dikkatlerden Kaçmadı

Magazin dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 13:09

Euphoria dizisinin yıldız oyuncusu Sweeney'in bir diziyi korsan siteden izlemesi sosyal medyada çok konuşuldu. Hikayeyi görenler ünlü oyuncuya tepkiler verdi. Gelin olayın ayrıntılarına ve tepkilere hep birlikte bakalım.

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Sydney Sweeney, genellikle 20 milyondan fazla takipçili Instagram hesabından paylaştığı dikkat çeken pozlarıyla gündeme geliyor. Ama bu sefer gündeme geldiği konu başka!

Sydney Sweeney, genellikle 20 milyondan fazla takipçili Instagram hesabından paylaştığı dikkat çeken pozlarıyla gündeme geliyor. Ama bu sefer gündeme geldiği konu başka!

Euphoria dizisinin yıldız oyuncusu Sweeney, geçtiğimiz gün Instagram hesabında 'Law & Order: Organized Crime' dizisini izlediği anları hikayesinde paylaştı.

Euphoria dizisinin yıldız oyuncusu Sweeney, geçtiğimiz gün Instagram hesabında 'Law & Order: Organized Crime' dizisini izlediği anları hikayesinde paylaştı.

Diziyi bilmeyenler için kısa bir bilgi verelim; 'Law & Order: Organized Crime' 2021 yılında yayınlanmaya başladı ve Elliot Stabler adlı bir dedektifin organize suçla savaşmak için NYPD'ye geri dönmesini konu alıyor.

Diziyi bilmeyenler için kısa bir bilgi verelim; 'Law & Order: Organized Crime' 2021 yılında yayınlanmaya başladı ve Elliot Stabler adlı bir dedektifin organize suçla savaşmak için NYPD'ye geri dönmesini konu alıyor.

X'te @popgek adlı sayfa, Sydney Sweeney'in diziyi korsan dizi sitesinden izlediğini öne sürdü. Gelin paylaşıma gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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