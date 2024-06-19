Euphoria Oyuncusu Sydney Sweeney'in Korsan Dizi İzlemesi Dikkatlerden Kaçmadı
Euphoria Oyuncusu Sydney Sweeney'in Korsan Dizi İzlemesi Dikkatlerden Kaçmadı
Euphoria dizisinin yıldız oyuncusu Sweeney'in bir diziyi korsan siteden izlemesi sosyal medyada çok konuşuldu. Hikayeyi görenler ünlü oyuncuya tepkiler verdi. Gelin olayın ayrıntılarına ve tepkilere hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sydney Sweeney, genellikle 20 milyondan fazla takipçili Instagram hesabından paylaştığı dikkat çeken pozlarıyla gündeme geliyor. Ama bu sefer gündeme geldiği konu başka!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Euphoria dizisinin yıldız oyuncusu Sweeney, geçtiğimiz gün Instagram hesabında 'Law & Order: Organized Crime' dizisini izlediği anları hikayesinde paylaştı.
Diziyi bilmeyenler için kısa bir bilgi verelim; 'Law & Order: Organized Crime' 2021 yılında yayınlanmaya başladı ve Elliot Stabler adlı bir dedektifin organize suçla savaşmak için NYPD'ye geri dönmesini konu alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın