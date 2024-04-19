Berbat Bir Oyuncu Olduğunu Söyleyen Yapımcıya Sydney Sweeney'den Kapak Gibi Yanıt Geldi!

'Sinema sektöründe bu kadar deneyimli bir kadının tecrübelerini paylaşmak yerine başka bir kadına saldırmayı tercih etmesi çok üzücü. Bir kadın yapımcının meslektaşını haksız yere aşağılaması Baum'un karakterinin ne kadar kötü olduğunu ele veriyor' dedi.