Berbat Bir Oyuncu Olduğunu Söyleyen Yapımcıya Sydney Sweeney'den Kapak Gibi Yanıt Geldi!
Berbat Bir Oyuncu Olduğunu Söyleyen Yapımcıya Sydney Sweeney'den Kapak Gibi Yanıt Geldi!
Hollywood'un ünlü yapımcılarından biri olan Carol Baum, Sydney Sweeney'in oyunculuğu hakkında çok olumsuz eleştiriler yapmıştı. Yapımcının o eleştirilerine ünlü oyuncudan yanıt geldi. Detaylar içerikte!
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Hollywood'un en yıldızı parlayan oyuncularından biri olan Sydney Sweeney, HBO'nun meşhur dizisi Euphoria ile adından çok söz ettiriyor. Ancak son 6 ayda 3 filmde rol alması görünen o ki Hollywood'dan bazı isimleri kızdırmış gözüküyor.
Ünlü oyuncuyu yakından takip edenler bilir ki Anyone But You, Madame Web ve Immaculate filmlerinde rol almıştı. Hatta Glen Powell ile birlikte başrolde oynadığı Anyone But You, düşük bütçeli bir film olmasına rağmen 200 milyon dolarlık hasılatıyla gişede büyük bir başarı kazanmıştı.
Father of the Bride, Dead Ringers ve Buffy the Vampire Slayer'ın ünlü Hollywood yapımcısı Carol Baum, 26 yaşındaki oyuncu hakkında çok olumsuz konuşmuştu.
Bir film gösteriminde konuşan Baum, Sydney Sweeney'in Anyone But You filmini izlediğini söyledi ve 'izlemez olaydım' tepkisi verdi. Ayrıca ünlü oyuncunun hiç güzel rol yapamadığını ve neden bu kadar revaçta olduğunu anlamadığını dile getirdi.
Independent'te yer alan habere göre iki kez Emmy'e aday olan Sydney Sweeney tarafından ünlü yapımcının eleştirilerine jet bir yanıt geldi. Sweeney bir temsilcisi aracılığıyla Variety'ye yaptığı açıklamada,
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TMZ'ye konuşan Baum ise Sydney Sweeney hakkında söylediklerinden pişman olduğunu dile getirdi. Peki siz Sydney Sweeney'in oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Kendisi neden bu kadar revaçta? Yorumlara buyrun!
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