Aziz Yıldırım ile Yemek Yiyen Survivor Şampiyonu Ogeday Girişken'in Paylaşımı!
Aziz Yıldırım ile Yemek Yiyen Survivor Şampiyonu Ogeday Girişken'in Paylaşımı!
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı olan Aziz Yıldırım, Survivor 2024 sezonunun galibi Ogeday Girişken ile keyifli bir akşam yemeğinde buluştu.
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, ailesi ve dönemindeki asbaşkan İlhan Yüksel Ekşioğlu ile birlikte eski yönetim kurulu üyesi Cenk Başak'ı ağırladı.
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Ayrıca bu yemeğe, Fenerbahçe Kürek Takımı'nın eski sporcusu ve popüler yarışma programı Survivor'da iki kez şampiyon olan Ogeday Girişken de katıldı.
Ogeday, bu özel buluşmayı sosyal medya hesabından duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:
İşte o paylaşım:
Ogeday Girişken, Survivor yarışmasında 2017 yılından sonra 2024 yılında da şampiyon olmuştu ve bu başarısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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