Kadın Cinayetlerini Konuştuğumuz Şu Günlerde Gülse Birsel'in Dizi Sahnesi Tekrar Gündeme Getirildi
Kadın Cinayetlerini Konuştuğumuz Şu Günlerde Gülse Birsel'in Dizi Sahnesi Tekrar Gündeme Getirildi
Gülse Birsel'in yazıp oynadığı durum komedisi Jet Sosyete kadın cinayetleriyle sarsıldığımız şu günlerde tekrar gündeme geldi. Dizinin bir sahnesinde Birsel'in karakterinin replikleri izleyenler tarafından çok beğenildi.
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Kadın cinayetleri Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Herkes olayları siyasi, ekonomik, etik ya da psikolojik bir bakış açısından tartışıyor.
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Kimileri de kadın cinayetlerinin nedeninin şiddet içeren diziler olduğunu dile getiriyor. Zira yerli dizilerde kadına şiddet uygulandığı sahneler çok ve bunların günden güne azalması gerektiği yerde giderek artıyor.
Dizilerin kadına şiddet üzerindeki etkisinin de tartışıldığı şu günlerde Gülse Birsel tarafından yazılan Jet Sosyete dizisindeki bir sahne gündem konusu oldu.
Gülse Birsel'in canlandırdığı karakterin kadına şiddeti sorgulaması, şiddet sahnesini çekmek istememesi ve toplumsal bir mesaj vermesi 6 yıl aradan sonra tekrar dikkat çekti.
Canımızın yandığı, kadınlar olarak şimdi daha da güçlü ve yıkılmaz olmamız gereken bu dönemde Gülse Birsel'in o sahnesi çok beğenildi. Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.
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