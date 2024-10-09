"Erkekler Sussun!" Çağlar Ertuğrul 'Sorgu' Dizisinin Tanıtımında Gündemdeki Kadın Cinayetleri Hakkında Konuştu
"Erkekler Sussun!" Çağlar Ertuğrul 'Sorgu' Dizisinin Tanıtımında Gündemdeki Kadın Cinayetleri Hakkında Konuştu
Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrolde oynadığı 'Sorgu' dizisinin lansmanı dün akşam yapıldı. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen kadın cinayetleri hakkında Çağlar Ertuğrul da bir açıklama yaptı.
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TOD'un merakla beklenen 'Sorgu' dizisinin lansmanı dün akşam gerçekleştirildi. Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrolde oynadığı dizi son ayların en merak uyandırıcı yapımlarından.
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Ancak dizinin hikayesi ve oyuncuları bir yana son dönemlerde hepimizin kanayan yarası olan kadın cinayetleri, düzenlenen bu gecede gündem konularından biri oldu.
'Sorgu' dizisinde Metin Yazıcı karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, kadın cinayetleriyle ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap verdi.
Çağlar Ertuğrul açıklamasında "Kimse kendini güvende hissetmiyor onu söyleyebilirim. Hatta çok konuşayım mı bilemedim. Erkekler sussun, kadınlar konuşsun" dedi.
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