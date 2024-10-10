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Neden Final Yapmadığı Belli Oldu! Yabani'nin Dudak Uçuklatan Yurt Dışı Satışı

Neden Final Yapmadığı Belli Oldu! Yabani'nin Dudak Uçuklatan Yurt Dışı Satışı

Yabani Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 19:11

NOW'ın sevilen dizisi Yabani, reytingleri çok düşmesine rağmen izleyicilerin isteğiyle 2. sezonu garantilemişti. Yabani, 2. sezonda da reytingleri bir türlü arttıramazken dizinin yurt dışı satışlarıyla elde ettiği kazanç ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Yabani, güzel hikâyesi ve uyumlu oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde bir türlü tutunamamıştı.

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Yabani, güzel hikâyesi ve uyumlu oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde bir türlü tutunamamıştı.

Sosyal medyada inanılmaz bir kitlesi bulunan Yabani, izleyicilerin desteğiyle 2. sezonu garantilese de yeni sezonda da Yabani hüsranla karşılaştı.

Sosyal medyada inanılmaz bir kitlesi bulunan Yabani, izleyicilerin desteğiyle 2. sezonu garantilese de yeni sezonda da Yabani hüsranla karşılaştı.

Kadroda ve hikâyedeki radikal değişimlerin ardından reyting oranları daha da düşen Yabani'nin hala nasıl final yapmadığı tartışma yaratırken Yabani'nin yurt dışı satış oranları ortaya çıktı.

Kadroda ve hikâyedeki radikal değişimlerin ardından reyting oranları daha da düşen Yabani'nin hala nasıl final yapmadığı tartışma yaratırken Yabani'nin yurt dışı satış oranları ortaya çıktı.

Yapımcıların yurt dışına sattıkları dizilerden elde ettiği kazançlar sosyal medyada açıklanırken Yabani'nin sağladığı kazanç şoke etti.

Yapımcıların yurt dışına sattıkları dizilerden elde ettiği kazançlar sosyal medyada açıklanırken Yabani'nin sağladığı kazanç şoke etti.

NTC Medya'nın dizisi Yabani, ihracatta tam 18 milyon dolar kazandırmış.

NTC Medya'nın dizisi Yabani, ihracatta tam 18 milyon dolar kazandırmış.

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