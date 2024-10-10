Neden Final Yapmadığı Belli Oldu! Yabani'nin Dudak Uçuklatan Yurt Dışı Satışı

NOW'ın sevilen dizisi Yabani, reytingleri çok düşmesine rağmen izleyicilerin isteğiyle 2. sezonu garantilemişti. Yabani, 2. sezonda da reytingleri bir türlü arttıramazken dizinin yurt dışı satışlarıyla elde ettiği kazanç ortaya çıktı.