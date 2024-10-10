Görüş Bildir
Haberler
TV
Yapımcıların Yurt Dışına Sattığı Dizilerden Ne Kadar Kazandığını Görünce Şok Olacaksınız!

Yapımcıların Yurt Dışına Sattığı Dizilerden Ne Kadar Kazandığını Görünce Şok Olacaksınız!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 16:14

Dünya çapında beğeniyle izlenen yerli dizilerin yurt dışı satışlarının büyük öneminin olduğunu mutlaka biliyorsunuzdur. 2023-2024 sezonunda dizilerin yurt dışı satışlarından yapımcıların elde ettiği kâr açıklandı!

Kaynak: https://x.com/huyde12/status/18442880...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünya çapında büyük beğeniyle izlenen yerli dizilerin yurt dışı satışlarından büyük kâr elde ettikleri bilinen bir gerçek.

Dünya çapında büyük beğeniyle izlenen yerli dizilerin yurt dışı satışlarından büyük kâr elde ettikleri bilinen bir gerçek.

Bakalım yapım şirketleri geçtiğimiz sezonki satışlarından ne kadar kazanç elde etmişler?

Bakalım yapım şirketleri geçtiğimiz sezonki satışlarından ne kadar kazanç elde etmişler?

Ay Yapım/Kerem Çatay - 45,2 milyon $

Ay Yapım/Kerem Çatay - 45,2 milyon $

OGM/Onur Güvenatam - 34,1 milyon $

OGM/Onur Güvenatam - 34,1 milyon $

Bozdağ Film/ Mehmet Bozdağ - 30,3 milyon $

Bozdağ Film/ Mehmet Bozdağ - 30,3 milyon $
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

NTC Medya/Mehmet Yiğit Alp - 20,6 milyon $

NTC Medya/Mehmet Yiğit Alp - 20,6 milyon $

Medyapım/Fatih Aksoy - 19,6 milyon $

Medyapım/Fatih Aksoy - 19,6 milyon $

Tims&B/Timur Savcı - 19,2 milyon $

Tims&B/Timur Savcı - 19,2 milyon $

NGM Yapım/Nazlı Heptürk - 17,5 milyon $

NGM Yapım/Nazlı Heptürk - 17,5 milyon $

MF Yapım/Asena Bülbüloğlu - 14,8 milyon $

MF Yapım/Asena Bülbüloğlu - 14,8 milyon $
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

O3 Medya/Saner Ayar - 13,2 milyon $

O3 Medya/Saner Ayar - 13,2 milyon $

Gold Film/Faruk Turgut - 13,0 milyon $

Gold Film/Faruk Turgut - 13,0 milyon $

Listeyi sizler için bir de şöyle topluca gösterelim:

Listeyi sizler için bir de şöyle topluca gösterelim:

Bakalım gelecek sezon dizilerden ne kadar kazanç elde edilecek?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın