Yapımcıların Yurt Dışına Sattığı Dizilerden Ne Kadar Kazandığını Görünce Şok Olacaksınız!
Yapımcıların Yurt Dışına Sattığı Dizilerden Ne Kadar Kazandığını Görünce Şok Olacaksınız!
Kaynak: https://x.com/huyde12/status/18442880...
Dünya çapında beğeniyle izlenen yerli dizilerin yurt dışı satışlarının büyük öneminin olduğunu mutlaka biliyorsunuzdur. 2023-2024 sezonunda dizilerin yurt dışı satışlarından yapımcıların elde ettiği kâr açıklandı!
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Dünya çapında büyük beğeniyle izlenen yerli dizilerin yurt dışı satışlarından büyük kâr elde ettikleri bilinen bir gerçek.
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Bakalım yapım şirketleri geçtiğimiz sezonki satışlarından ne kadar kazanç elde etmişler?
Ay Yapım/Kerem Çatay - 45,2 milyon $
OGM/Onur Güvenatam - 34,1 milyon $
Bozdağ Film/ Mehmet Bozdağ - 30,3 milyon $
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NTC Medya/Mehmet Yiğit Alp - 20,6 milyon $
Medyapım/Fatih Aksoy - 19,6 milyon $
Tims&B/Timur Savcı - 19,2 milyon $
NGM Yapım/Nazlı Heptürk - 17,5 milyon $
MF Yapım/Asena Bülbüloğlu - 14,8 milyon $
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O3 Medya/Saner Ayar - 13,2 milyon $
Gold Film/Faruk Turgut - 13,0 milyon $
Listeyi sizler için bir de şöyle topluca gösterelim:
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