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MasterChef'te Ayşe'ye Mobbing Yaptığı İddialarına Beyza'nın Verdiği Yanıt Kafa Karıştırdı!

MasterChef'te Ayşe'ye Mobbing Yaptığı İddialarına Beyza'nın Verdiği Yanıt Kafa Karıştırdı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 15:38

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta elenen Ayşe'nin ardından Beyza'ya pek çok yorum gelmişti. Ayşe'ye mobbing yaptığı iddialarına yanıt veren Beyza yine gündem oldu.

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MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürerken, elenme stresi tüm yarışmacıları sarmış durumda.

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürerken, elenme stresi tüm yarışmacıları sarmış durumda.

Geçtiğimiz hafta Ayşe'nin elenmesinin ardından ortalık bir miktar karışmış, yakın arkadaş oldukları bilinen Beyza'ya pek çok yorum yapılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Ayşe'nin elenmesinin ardından ortalık bir miktar karışmış, yakın arkadaş oldukları bilinen Beyza'ya pek çok yorum yapılmıştı.

Ancak yorumlar yine sınırları aştı ve Beyza'ya, Ayşe'ye mobbing yaptığına dair ithamlarda bulunulmaya başlandı.

Ancak yorumlar yine sınırları aştı ve Beyza'ya, Ayşe'ye mobbing yaptığına dair ithamlarda bulunulmaya başlandı.

Beyza'nın "İyice izleseniz bazı şeylerin farkına varırsınız" sözleri son zamanlarda aralarının açık olmasına yoruldu.

Beyza'nın "İyice izleseniz bazı şeylerin farkına varırsınız" sözleri son zamanlarda aralarının açık olmasına yoruldu.

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