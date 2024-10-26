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Müge Anlı'daki Şüpheli Baba Seyfi Birbir Ölü Bulundu!

Müge Anlı'daki Şüpheli Baba Seyfi Birbir Ölü Bulundu!

Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 12:58

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e 4 yaşındaki çocuğunun kaybı üzerine şüpheli konumuna düşen Seyfi Birbir damga vurmuştu. Kayıp oğlu hakkında farklı açıklamalarda bulunan Birbir, pazartesi günü oğluyla kapıdan gireceğini dese de kendine zarar vererek hastaneye kaldırılmıştı. Seyfi Birbir, evinin bahçesinde ölü bulundu.

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Sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümlerine Seyfi Birbir ve kayıp oğlu damga vurmuştu.

Sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümlerine Seyfi Birbir ve kayıp oğlu damga vurmuştu.

4 yaşındaki oğlunu önce bir başka aileye verdiğini belirten Birbir, ardından oğlunu fuarda bırakıp gittiğini söylemişti.

4 yaşındaki oğlunu önce bir başka aileye verdiğini belirten Birbir, ardından oğlunu fuarda bırakıp gittiğini söylemişti.

Son canlı yayınında oğluyla yıllardır görüştüğünü ve pazartesi günü kapıdan onunla beraber gireceğini belirten Birbir, hemen ardından kendine zarar vermiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Son canlı yayınında oğluyla yıllardır görüştüğünü ve pazartesi günü kapıdan onunla beraber gireceğini belirten Birbir, hemen ardından kendine zarar vermiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Seyfi Birbir'in kendine zarar vermesinin ardından üzerindeki şüpheler daha da yoğunlaşırken Seyfi Birbir'den beklenmedik bir haber geldi.

Seyfi Birbir'in kendine zarar vermesinin ardından üzerindeki şüpheler daha da yoğunlaşırken Seyfi Birbir'den beklenmedik bir haber geldi.

Evinin bahçesinde bulunan Seyfi Birbir'in yaşamına son verdiği öğrenildi.

Evinin bahçesinde bulunan Seyfi Birbir'in yaşamına son verdiği öğrenildi.

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