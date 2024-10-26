Müge Anlı'daki Şüpheli Baba Seyfi Birbir Ölü Bulundu!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e 4 yaşındaki çocuğunun kaybı üzerine şüpheli konumuna düşen Seyfi Birbir damga vurmuştu. Kayıp oğlu hakkında farklı açıklamalarda bulunan Birbir, pazartesi günü oğluyla kapıdan gireceğini dese de kendine zarar vererek hastaneye kaldırılmıştı. Seyfi Birbir, evinin bahçesinde ölü bulundu.