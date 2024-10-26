İntikam İçin Zina Yapan Fatih'e Şaştığımız Kızılcık Şerbeti'ne Gelen Tepkiler
İntikam İçin Zina Yapan Fatih'e Şaştığımız Kızılcık Şerbeti'ne Gelen Tepkiler
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Enfes bir bölüm yayınlayarak yine 1. olan Şerbomuzun son bölümüne gelen tepkileri derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'de 3 sezondur devam eden Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine izleyiciden beğeni dolu yorumlar aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih'in memesiyle başlayan dizide Fatih'in intikam planı tıkır tıkır işlerken karısı Görkem'in de ondan kalır yanı yoktu.
Mustafa'yı baştan çıkarması için tuttuğu Hale, bölüm sonunda yaptığı hamleyle Mustafamızı resmen kirletirken Doğa'nın Giray'a her geçen gün daha da sinir olması neşemizi bulmamızı sağlayan tek detay oldu.
Giray tarafından sürekli reddedilmesi yetmezmiş gibi bir de Heves'in yanından ayrılmamasına yavaş yavaş uyanan Doğa'ya Görkem şeytanlığı diliyor ve bölüme gelen yorumlara geçiyoruz.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın