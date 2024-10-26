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İntikam İçin Zina Yapan Fatih'e Şaştığımız Kızılcık Şerbeti'ne Gelen Tepkiler

İntikam İçin Zina Yapan Fatih'e Şaştığımız Kızılcık Şerbeti'ne Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 12:43

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Enfes bir bölüm yayınlayarak yine 1. olan Şerbomuzun son bölümüne gelen tepkileri derledik.

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Show TV'de 3 sezondur devam eden Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine izleyiciden beğeni dolu yorumlar aldı.

Show TV'de 3 sezondur devam eden Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine izleyiciden beğeni dolu yorumlar aldı.

Fatih'in memesiyle başlayan dizide Fatih'in intikam planı tıkır tıkır işlerken karısı Görkem'in de ondan kalır yanı yoktu.

Fatih'in memesiyle başlayan dizide Fatih'in intikam planı tıkır tıkır işlerken karısı Görkem'in de ondan kalır yanı yoktu.

Mustafa'yı baştan çıkarması için tuttuğu Hale, bölüm sonunda yaptığı hamleyle Mustafamızı resmen kirletirken Doğa'nın Giray'a her geçen gün daha da sinir olması neşemizi bulmamızı sağlayan tek detay oldu.

Mustafa'yı baştan çıkarması için tuttuğu Hale, bölüm sonunda yaptığı hamleyle Mustafamızı resmen kirletirken Doğa'nın Giray'a her geçen gün daha da sinir olması neşemizi bulmamızı sağlayan tek detay oldu.

Giray tarafından sürekli reddedilmesi yetmezmiş gibi bir de Heves'in yanından ayrılmamasına yavaş yavaş uyanan Doğa'ya Görkem şeytanlığı diliyor ve bölüme gelen yorumlara geçiyoruz.

Giray tarafından sürekli reddedilmesi yetmezmiş gibi bir de Heves'in yanından ayrılmamasına yavaş yavaş uyanan Doğa'ya Görkem şeytanlığı diliyor ve bölüme gelen yorumlara geçiyoruz.

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