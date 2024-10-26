Nilay ve Görkem'in Pembe'ye Karşı İttifak Yaptığı Kızılcık Şerbeti Şaşırttı
Nilay ve Görkem'in Pembe'ye Karşı İttifak Yaptığı Kızılcık Şerbeti Şaşırttı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölüm geldi. Görkem'in intikam planının tıkır tıkır işlediği bölümün ardından klasiği bozmayan Şerbo, heyecanın tavan yaptığı bir yeni bölüm fragmanı yayınladı.
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Haftalık kaos ihtiyacımızı karşılayan yegane dizi Kızılcık Şerbeti, dün akşam yine heyecanın arşa çıktığı bir bölüm yayınladı.
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Ömer'den intikam almak için yapmadığı kalmayan Fatih'in meme ucuyla başlayan bölümün ardından Görkem'in hain planları ve Giray'ın gerçek yüzünü görmeye başlayan Doğa ile seyir zevki resmen ikiye katlandı.
Görkem'in Mustafa üzerine oynadığı oyun hop oturup hop kalkmamızı sağlarken Mustafamızın günahlara girmemesi için resmen duaya oturduk. Fakat gelen yeni bölüm fragmanında gördük ki Görkem çoktan bu olayı patlatmış.
Aldatıldığını öğrenen Nilay, Mustafa'ya tekme tokat girerken Görkem'in bu planının Nilay değil Pembe'ye yapılmış bir oyun olduğunu öğrendik.
Fragmanda Görkem'in Nilay'a Pembe'ye karşı ittifak kurmayı teklif etmesiyle ekran başındaki izleyiciler dumur olurken yeni bölüm fragmanına yorum yağdı.
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İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı:
Gelen yorumlar da burada:
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