Reytinglerini İkiye Katladı: Yalı Çapkını'nın Son Bölümü Yine Beğenildi
Reytinglerini İkiye Katladı: Yalı Çapkını'nın Son Bölümü Yine Beğenildi
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını finale götürecek kadar düşük reyting oranları almaya başlamıştı. Hızlı bir toparlanma için başrol çifti yeniden bir araya getirme kararı alan dizi tek bölümde reytinglerde enfes bir yükseliş yaşarken son bölüme beğeni dolu yorumlar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Yalı Çapkını son dönemde gidişatı öyle kötüye çevirmişti ki düşük reytinglerle final yapmaması resmen imkansız gibiydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
79. bölümüyle yukarıya doğru bir ivme kazanan Yalı Çapkını, 80. bölümle sonunda reytinglerde istediği oranlara gelebildi.
Halis Ağa'nın yalıya döndüğü, Seyran ve Ferit'in bir araya geldiği dizi reytinglerde 2.liğe kadar yükselirken haliyle son bölüm beğeniyle karşılandı.
İşte Yalı Çapkını'nın son bölümüne gelen tepkiler:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın