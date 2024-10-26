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Reytinglerini İkiye Katladı: Yalı Çapkını'nın Son Bölümü Yine Beğenildi

Reytinglerini İkiye Katladı: Yalı Çapkını'nın Son Bölümü Yine Beğenildi

yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 11:48

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını finale götürecek kadar düşük reyting oranları almaya başlamıştı. Hızlı bir toparlanma için başrol çifti yeniden bir araya getirme kararı alan dizi tek bölümde reytinglerde enfes bir yükseliş yaşarken son bölüme beğeni dolu yorumlar geldi.

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Star TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Yalı Çapkını son dönemde gidişatı öyle kötüye çevirmişti ki düşük reytinglerle final yapmaması resmen imkansız gibiydi.

Star TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Yalı Çapkını son dönemde gidişatı öyle kötüye çevirmişti ki düşük reytinglerle final yapmaması resmen imkansız gibiydi.

79. bölümüyle yukarıya doğru bir ivme kazanan Yalı Çapkını, 80. bölümle sonunda reytinglerde istediği oranlara gelebildi.

79. bölümüyle yukarıya doğru bir ivme kazanan Yalı Çapkını, 80. bölümle sonunda reytinglerde istediği oranlara gelebildi.

Halis Ağa'nın yalıya döndüğü, Seyran ve Ferit'in bir araya geldiği dizi reytinglerde 2.liğe kadar yükselirken haliyle son bölüm beğeniyle karşılandı.

Halis Ağa'nın yalıya döndüğü, Seyran ve Ferit'in bir araya geldiği dizi reytinglerde 2.liğe kadar yükselirken haliyle son bölüm beğeniyle karşılandı.

İşte Yalı Çapkını'nın son bölümüne gelen tepkiler:

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