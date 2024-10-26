Reytinglerini İkiye Katladı: Yalı Çapkını'nın Son Bölümü Yine Beğenildi

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını finale götürecek kadar düşük reyting oranları almaya başlamıştı. Hızlı bir toparlanma için başrol çifti yeniden bir araya getirme kararı alan dizi tek bölümde reytinglerde enfes bir yükseliş yaşarken son bölüme beğeni dolu yorumlar geldi.