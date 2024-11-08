Aşk-ı Memnu'da Cemile'yi Canlandıran Ünlü Oyuncu Kızıl Goncalar'ın Kadrosuna Dahil Oldu
Aşk-ı Memnu'da Cemile'yi Canlandıran Ünlü Oyuncu Kızıl Goncalar'ın Kadrosuna Dahil Oldu
Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın ikinci sezonda kadrosu genişliyor. Diziye Aşk-ı Memnu'daki Cemile karakteriyle tanıdığımız Pelin Ermiş dahil oluyor. Ermiş dizide Çağla karakterini canlandırmaya hazırlanıyor. Hande karakteriyle yolları kesişiyor. Detaylar içerikte!
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Beren Saat, Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya'nın başrollerini oynadığı Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakteriyle herkesin tanıyıp bildiği bir isim Pelin Ermiş.
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Ünlü oyuncu daha sonrasında Adını Feriha Koydum, Emir’in Yolu, Mazi Kalbimde Yaradır ve Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde de rol almıştı.
Ermiş şimdilerde pazartesi akşamlarına damga vuran Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Oyuncu dizinin ikinci sezonunda Çağla karakterine hayat veriyor.
Dizide Duygu Sarışın'ın canlandırdığı Hande ile yolları kesişen Çağla'nın ilerleyen bölümlerde eşinin de hikayeye dahil olması bekleniyor.
Siz Pelin Ermiş'in Kızıl Goncalar'ın oyuncu kadrosuna dahil olmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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