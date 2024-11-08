Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, "Torpilli" İddialarına Son Noktayı Koydu
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, "Torpilli" İddialarına Son Noktayı Koydu
Kızılcık Şerbeti'nde tam 3 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Civelek, annesinin torpiliyle oyuncu olduğu iddialarına son noktayı koydu. Annesinin kendisine bir kapı açtığını kabul eden Feyza Civelek, kendi yeteneğiyle buraya kadar ilerlediğini belirtti. 'Oyunculuğumu gören torpil olmadığını anlar' ifadelerini kullanan Civelek'in o anları sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...
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3 sezondur gözümüzün bebeği dizimiz Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, bazı sahnelerdeki absürt rollenmeleriyle sosyal medyanın gündemini meşgul ediyor.
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Kariyeri boyunca yalnızca annesi Melis Civelek'in senaryosunu yazdığı projelerde rol alan Civelek için torpil iddiaları ortaya atılırken Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olup bu iddialara son noktayı koydu.
"Gör Beni" programına konuk olan Feyza Civelek, Armağan Çağlayan'ın "Anneniz senarist olmasaydı yine oyuncu olmak ister miydiniz? Yoksa anneniz bu işleri yaptığı için mi siz heveslendiniz?" sorusunu yanıtladı.
Civelek, 'Ben annemden dolayı küçüklüğümden beri bu sektörün içindeyim. Annem hep bankacı olmamı isterdi. Annem olmasaydı yine olurdum. Hobi olarak başladım ama hayatımın anlamı oldu. Oyunculuktan başka bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum' dedi.
Civelek, 'senarist kızı' olarak anılmanın dezavantajlarını gördüğünün altını çizerken Kızılcık Şerbeti'yle birlikte Feyza Civelek adını duyurduğunu ifade etti.
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"Bu projede özellikle sürekli söylediğim gibi ilk defa Melis Civelek'in kızı değil de Feyza Civelek olarak tanınmaya başladım. Feyza Civelek'in annesi denilmeye başlandı. Kendimle gurur duyuyorum."
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