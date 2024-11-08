Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, "Torpilli" İddialarına Son Noktayı Koydu

Kızılcık Şerbeti'nde tam 3 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Civelek, annesinin torpiliyle oyuncu olduğu iddialarına son noktayı koydu. Annesinin kendisine bir kapı açtığını kabul eden Feyza Civelek, kendi yeteneğiyle buraya kadar ilerlediğini belirtti. 'Oyunculuğumu gören torpil olmadığını anlar' ifadelerini kullanan Civelek'in o anları sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...