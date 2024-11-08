Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, "Torpilli" İddialarına Son Noktayı Koydu

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, "Torpilli" İddialarına Son Noktayı Koydu

Armağan Çağlayan Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.11.2024 - 19:01

Kızılcık Şerbeti'nde tam 3 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Civelek, annesinin torpiliyle oyuncu olduğu iddialarına son noktayı koydu. Annesinin kendisine bir kapı açtığını kabul eden Feyza Civelek, kendi yeteneğiyle buraya kadar ilerlediğini belirtti. 'Oyunculuğumu gören torpil olmadığını anlar' ifadelerini kullanan Civelek'in o anları sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3 sezondur gözümüzün bebeği dizimiz Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, bazı sahnelerdeki absürt rollenmeleriyle sosyal medyanın gündemini meşgul ediyor.

3 sezondur gözümüzün bebeği dizimiz Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, bazı sahnelerdeki absürt rollenmeleriyle sosyal medyanın gündemini meşgul ediyor.

Kariyeri boyunca yalnızca annesi Melis Civelek'in senaryosunu yazdığı projelerde rol alan Civelek için torpil iddiaları ortaya atılırken Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olup bu iddialara son noktayı koydu.

Kariyeri boyunca yalnızca annesi Melis Civelek'in senaryosunu yazdığı projelerde rol alan Civelek için torpil iddiaları ortaya atılırken Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olup bu iddialara son noktayı koydu.

"Gör Beni" programına konuk olan Feyza Civelek, Armağan Çağlayan'ın "Anneniz senarist olmasaydı yine oyuncu olmak ister miydiniz? Yoksa anneniz bu işleri yaptığı için mi siz heveslendiniz?" sorusunu yanıtladı.

"Gör Beni" programına konuk olan Feyza Civelek, Armağan Çağlayan'ın "Anneniz senarist olmasaydı yine oyuncu olmak ister miydiniz? Yoksa anneniz bu işleri yaptığı için mi siz heveslendiniz?" sorusunu yanıtladı.

Civelek, 'Ben annemden dolayı küçüklüğümden beri bu sektörün içindeyim. Annem hep bankacı olmamı isterdi. Annem olmasaydı yine olurdum. Hobi olarak başladım ama hayatımın anlamı oldu. Oyunculuktan başka bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum' dedi.

Civelek, 'Ben annemden dolayı küçüklüğümden beri bu sektörün içindeyim. Annem hep bankacı olmamı isterdi. Annem olmasaydı yine olurdum. Hobi olarak başladım ama hayatımın anlamı oldu. Oyunculuktan başka bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum' dedi.

Civelek, 'senarist kızı' olarak anılmanın dezavantajlarını gördüğünün altını çizerken Kızılcık Şerbeti'yle birlikte Feyza Civelek adını duyurduğunu ifade etti.

Civelek, 'senarist kızı' olarak anılmanın dezavantajlarını gördüğünün altını çizerken Kızılcık Şerbeti'yle birlikte Feyza Civelek adını duyurduğunu ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Bu projede özellikle sürekli söylediğim gibi ilk defa Melis Civelek'in kızı değil de Feyza Civelek olarak tanınmaya başladım. Feyza Civelek'in annesi denilmeye başlandı. Kendimle gurur duyuyorum."

"Bu projede özellikle sürekli söylediğim gibi ilk defa Melis Civelek'in kızı değil de Feyza Civelek olarak tanınmaya başladım. Feyza Civelek'in annesi denilmeye başlandı. Kendimle gurur duyuyorum."

'Annem bir kapı açtı ve o kapıdan kendim devam ettiğimi insanların görmesi mutlu ediyor. Oyunculuğumu gören zaten torpilli olmadığını anlayabilecek.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın