Emir Berke Zincidi'den Yıllar Sonra Gelen Öyle Bir Geçer Zaman Ki İtirafı!
Emir Berke Zincidi'den Yıllar Sonra Gelen Öyle Bir Geçer Zaman Ki İtirafı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan dram dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de tanıdığımız Emir Berke Zincidi, şimdilerde 19 yaşında bir genç. Küçük Osman rolüyle tanıdığımız Zincidi, yıllar sonra ortaya çıktı. Milliyet'e konuk olan Zincidi, elbette efsane diziyi anmadan geçemedi. Öyle Bir Geçer Zaman Ki hakkında itiraflarda bulunan Emir Berke, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şoke etti.
KAYNAK: Milliyet
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Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi, Küçük Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi'yi tanımamızı sağlamıştı.
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Küçük Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi'nin performansı öylesine beğenilmişti ki kendisi bir dönemin en popüler çocuk oyuncusu.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin ardından çocuk oyuncu olarak kariyerine devam eden Zincidi uzun süredir ortalıkta gözükmezken Milliyet'e konuk oldu.
19 yaşındaki Zincidi'nin Milliyet röportajındaki hali görenleri şoke ederken genç oyuncu efsane dizi hakkında itiraflarda bulundu.
"Öyle Bir Geçer Zaman Ki kelimelerle anlatamayacağım bir proje. Gerçekten çok önemli, çok değerli ve çok güzel. Yaptığım en iyi işlerden bir tanesi kesinlikle."
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"O benim hayatımın nasıl gideceğini şekillendiren bir iş benim için. Yani bir dönüm noktası."
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