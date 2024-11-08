Emir Berke Zincidi'den Yıllar Sonra Gelen Öyle Bir Geçer Zaman Ki İtirafı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan dram dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de tanıdığımız Emir Berke Zincidi, şimdilerde 19 yaşında bir genç. Küçük Osman rolüyle tanıdığımız Zincidi, yıllar sonra ortaya çıktı. Milliyet'e konuk olan Zincidi, elbette efsane diziyi anmadan geçemedi. Öyle Bir Geçer Zaman Ki hakkında itiraflarda bulunan Emir Berke, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şoke etti.

KAYNAK: Milliyet