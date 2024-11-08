Somer Şef, "MasterChef'te Favori Yarışmacın Kim?" Sorusunu Yanıtladı

MasterChef Türkiye'nin jürileri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'a konuk olmuşlardı. MasterChef hakkında konuşmayı ihmal etmeyen şefler, Işık'ın sorularına yanıt verdi. Candaş Tolga'nın 'Favori yarışmacınız kim?' sorusuna ise Somer Şef rahatlıkla yanıt verdi. Yarışmacıları tek tek öven Somer Şef, ilk 5'e kalacak isimleri bile tahmin edemediğini açıkladı. İşte o anlar...

KAYNAK: Az Önce Konuştum/ Ekol TV