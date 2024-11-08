Somer Şef, "MasterChef'te Favori Yarışmacın Kim?" Sorusunu Yanıtladı
Somer Şef, "MasterChef'te Favori Yarışmacın Kim?" Sorusunu Yanıtladı
MasterChef Türkiye'nin jürileri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'a konuk olmuşlardı. MasterChef hakkında konuşmayı ihmal etmeyen şefler, Işık'ın sorularına yanıt verdi. Candaş Tolga'nın 'Favori yarışmacınız kim?' sorusuna ise Somer Şef rahatlıkla yanıt verdi. Yarışmacıları tek tek öven Somer Şef, ilk 5'e kalacak isimleri bile tahmin edemediğini açıkladı. İşte o anlar...
KAYNAK: Az Önce Konuştum/ Ekol TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye jürisi geçtiğimiz günlerde Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk olmuşlardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Candaş Tolga'nın terleten sorularını yanıtlayan şefler, "MasterChef'teki favori yarışmacınız kim?" sorusuyla karşılaştı.
Söz konusu soruya yanıt veren Somer Şef, her bir yarışmacıyı överek yeteneklerini tek tek anlattı.
"Mesela son 1-2 haftadır Ezgi'nin inanılmaz bir çıkışı var. İlk kaşık alan yarışmacımız oldu. Kariyer olarak baktığında Kerem inanılmaz yerlerden geliyor. Kaan çalışmadığı ülke kalmamış."
"Onur hem istatistiksel olarak iyi gidiyor hem kariyer olarak kendini adamış. Semih inanılmaz gidiyor. Eda istatistiklerde zirvede. Emre keza öyle. Yani kimi saymasak ayıp olur."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Şu 12'nin içinden değil şampiyonu belirlemek ben ilk 5'i bile mesela kafamda duyamıyorum. O yüzden bu sene gerçekten çok farklı bir sezon oluyor."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın