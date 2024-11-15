Oyuncuların Uyku Sersemi Olduğu Sahnelerin Hangi Teknikle Çekildiğini Mutlaka Görmelisiniz

Dizi ve film setlerinde her sahne çok zorlu şartlarda çekilir. Set ekipleri sahnenin istenildiği gibi çekilmesi için canla başla uğraşır. İşte o sahnelerden biriyle daha karşınızdayız. TikTok'ta cagin.official, oyuncuların uyku sersemi olduğu sahnelerin nasıl çekildiğini gösterdi. İzleyiciler kullanılan tekniğe çok şaşırdı.