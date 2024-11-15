Oyuncuların Uyku Sersemi Olduğu Sahnelerin Hangi Teknikle Çekildiğini Mutlaka Görmelisiniz
Oyuncuların Uyku Sersemi Olduğu Sahnelerin Hangi Teknikle Çekildiğini Mutlaka Görmelisiniz
Dizi ve film setlerinde her sahne çok zorlu şartlarda çekilir. Set ekipleri sahnenin istenildiği gibi çekilmesi için canla başla uğraşır. İşte o sahnelerden biriyle daha karşınızdayız. TikTok'ta cagin.official, oyuncuların uyku sersemi olduğu sahnelerin nasıl çekildiğini gösterdi. İzleyiciler kullanılan tekniğe çok şaşırdı.
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Dizi ve film sahneleri çekmek heyecan verici ve yaratıcı bir süreç olsa da pek çok zorlukları vardır. Teknik zorluklardan tutun da zaman yönetimine kadar çekim sürecini zorlayan durumlar yaşanır.
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TikTok paylaşımı izleyenleri şaşırttı. Kullanıcılardan pek çok yorum geldi. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.
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