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Oyuncuların Uyku Sersemi Olduğu Sahnelerin Hangi Teknikle Çekildiğini Mutlaka Görmelisiniz

Oyuncuların Uyku Sersemi Olduğu Sahnelerin Hangi Teknikle Çekildiğini Mutlaka Görmelisiniz

dizi Tiktok
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
15.11.2024 - 12:02

Dizi ve film setlerinde her sahne çok zorlu şartlarda çekilir. Set ekipleri sahnenin istenildiği gibi çekilmesi için canla başla uğraşır. İşte o sahnelerden biriyle daha karşınızdayız. TikTok'ta cagin.official, oyuncuların uyku sersemi olduğu sahnelerin nasıl çekildiğini gösterdi. İzleyiciler kullanılan tekniğe çok şaşırdı.

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Dizi ve film sahneleri çekmek heyecan verici ve yaratıcı bir süreç olsa da pek çok zorlukları vardır. Teknik zorluklardan tutun da zaman yönetimine kadar çekim sürecini zorlayan durumlar yaşanır.

Dizi ve film sahneleri çekmek heyecan verici ve yaratıcı bir süreç olsa da pek çok zorlukları vardır. Teknik zorluklardan tutun da zaman yönetimine kadar çekim sürecini zorlayan durumlar yaşanır.

Her sahnenin çekimi sırasında set ekipleri çok üstün bir efor harcarlar. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. TikTok'ta cagin.official, oyuncuların uyku sersemi olduğu sahnelerin nasıl çekildiğini gösterdi.

TikTok paylaşımı izleyenleri şaşırttı. Kullanıcılardan pek çok yorum geldi. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

TikTok paylaşımı izleyenleri şaşırttı. Kullanıcılardan pek çok yorum geldi. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

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