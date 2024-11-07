MasterChef Jürisi, Kendilerinden Daha İyi Yemek Yapan Yarışmacıları İtiraf Etti
MasterChef Jürisi, Kendilerinden Daha İyi Yemek Yapan Yarışmacıları İtiraf Etti
Sezonlar boyunca MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Işık'ın şeflere sorduğu bir soru kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O soru ise 'Bir yarışmacı sizden daha iyi yemek yaptı mı?'. Şefler, yarışmada kendilerini geçen yarışmacıları açıkladı. İşte o anlar...
KAYNAK: Az Önce Konuştum/ Ekol TV
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Candaş Tolga Işık, Az Önce Konuştum programına MasterChef'in sevilen jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'yı konuk etti.
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Özellikle MasterChef hakkında merak edilenlerin konuşulduğu programda Işık, şeflere "Sizden daha iyi yemek yapan yarışmacı oldu mu?" sorusunu yöneltti.
Söz konusu soruya "Evet" yanıtı veren Somer şef, eski şampiyonlardan Cemre'nin imam bayıldı yemeğinde kendini geçtiğini itiraf etti.
"Benim daha 2. sezonda oldu Cemre'yle. Hatta bunu söyledim. Bir imam bayıldı yapmıştı benim yaptığımdan çok daha iyiydi."
Söz konusu soruya Mehmet Şef de olumlu yanıt verip şu ifadeleri kullandı:
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"Oldu benim birkaç defa oldu. Özellikle şöyle bir şey oluyor. Eleme yemeklerinde aşırı ciddiyet gösteriyorlar. Şu an yarışmacı ismi veremeyeceğim ama 1-2 tane oldu."
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