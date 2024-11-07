MasterChef Jürisi, Kendilerinden Daha İyi Yemek Yapan Yarışmacıları İtiraf Etti

Sezonlar boyunca MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Işık'ın şeflere sorduğu bir soru kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O soru ise 'Bir yarışmacı sizden daha iyi yemek yaptı mı?'. Şefler, yarışmada kendilerini geçen yarışmacıları açıkladı. İşte o anlar...

KAYNAK: Az Önce Konuştum/ Ekol TV