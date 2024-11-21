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Tolga Sarıtaş'ın Muhteşem Yüzyıl'da Yanlışlıkla "Manifest" Yaparak Rol Alma Hikâyesi

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Tolga Sarıtaş'ın Muhteşem Yüzyıl'da Yanlışlıkla "Manifest" Yaparak Rol Alma Hikâyesi

Muhteşem Yüzyıl
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.11.2024 - 16:46

Türk televizyonlarının en unutulmaz işlerinden Muhteşem Yüzyıl hala aklımızın bir köşesinde yer ediyor. Diziye henüz kariyerinin başında dahil olan ve Şehzade Cihangir'e hayat veren Tolga Sarıtaş, İbrahim Selim'e konuk olarak dizi hakkında inanılmaz bir hikâye paylaştı. Diziye yanlışlıkla manifest yaparak dahil olduğunu açıklayan Sarıtaş, izleyenleri şoke etti. İşte Tolga Sarıtaş'ın Muhteşem Yüzyıl'a dahil olmak hikayesi...

KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece

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Türk televizyon efsanesi Muhteşem Yüzyıl, yalnızca yayınlandığı dönem değil şu an bile gündemden düşmeyen bir klasik.

Türk televizyon efsanesi Muhteşem Yüzyıl, yalnızca yayınlandığı dönem değil şu an bile gündemden düşmeyen bir klasik.

Meral Okay'ın enfes kaleminden çıkan dizi, tarihi olaylara bambaşka bir kapı aralarken hem atmosferi hem oyunculuklarla seyir zevkini ikiye katlamıştı.

Meral Okay'ın enfes kaleminden çıkan dizi, tarihi olaylara bambaşka bir kapı aralarken hem atmosferi hem oyunculuklarla seyir zevkini ikiye katlamıştı.

Kariyerinin henüz başında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, İbrahim Selim'in programında Muhteşem Yüzyıl'a nasıl dahil olduğunu açıkladı.

Kariyerinin henüz başında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, İbrahim Selim'in programında Muhteşem Yüzyıl'a nasıl dahil olduğunu açıkladı.

Buradaki enfes performansının ardından kariyerinde muazzam bir yükseliş yaşayan Sarıtaş, yanlışlıkla "manifest" yaparak diziye dahil olduğunu belirtti.

Buradaki enfes performansının ardından kariyerinde muazzam bir yükseliş yaşayan Sarıtaş, yanlışlıkla "manifest" yaparak diziye dahil olduğunu belirtti.

"Muhteşem Yüzyıl'a dahil olma hikâyem çok enteresan. Böyle şeylere inanır mısın bilmiyorum ama. Ben ondan birkaç ay önce bir arkadaşımın evinde otururken 'Ben de Muhteşem Yüzyıl'da oynayacağım" gibi bir şey dedim."

"Muhteşem Yüzyıl'a dahil olma hikâyem çok enteresan. Böyle şeylere inanır mısın bilmiyorum ama. Ben ondan birkaç ay önce bir arkadaşımın evinde otururken 'Ben de Muhteşem Yüzyıl'da oynayacağım" gibi bir şey dedim."
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"Bunu kendiliğinden dedim. Sonrasında 'Ulan ben bunu niye dedim? Öyle bir şey yok' diye düşündüm. Hiç tarzım da değil öyle bir şey söylemek. Sonra 2-3 ay sonra bana Muhteşem Yüzyıl'dan audition geldi."

"Bunu kendiliğinden dedim. Sonrasında 'Ulan ben bunu niye dedim? Öyle bir şey yok' diye düşündüm. Hiç tarzım da değil öyle bir şey söylemek. Sonra 2-3 ay sonra bana Muhteşem Yüzyıl'dan audition geldi."

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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