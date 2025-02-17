Kimler Kimler Gelmiş: 50. Yılı Deviren Saturday Night Live'ın Özel Gecesine Damga Vuran Olaylar Silsilesi!
Kimler Kimler Gelmiş: 50. Yılı Deviren Saturday Night Live'ın Özel Gecesine Damga Vuran Olaylar Silsilesi!
Saturday Night Live 50. yıldönümü kutlaması dün akşama damga vuran olaylardan biri oldu. Ünlülerin akın ettiği özel gecede düzinelerce konuk, klasik karakterler, komik skeçler ve güçlü müzik performansları ortalığı yıktı geçti. Üç saatlik gösteri sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Hadi gelin, 50. yılı deviren Saturday Night Live'ın özel gecesine damga vuran olaylar silsilesini birlikte görelim...
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Geçtiğimiz gece televizyon tarihinin en uzun soluklu eğlence programı Saturday Night Live'ın 50. yılı için unutulmaz bir akşam düzenlendi.
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Özel bölüm olarak yayınlanan gecede klasik karakterler ve güçlü müzik performanslarını gerçekleştiren onlarca yıldızın dahil olduğu bir organizasyondan bekleyebileceğiniz her şey vardı.
Uzun süredir devam eden skeç programı yayında 50. yılını; mevcut ve eski oyuncu kadrosu üyeleri, müzisyen konukları ve Hollywood dünyasının ünlülerinden oluşan bir geçit töreniyle kutladı.
Bizler de SNL 50'nin en komik, en etkili ve sosyal medyada en çok konuşulan anlarını sizler için derledik...
Close Encounter 50th
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Black Jeopardy – SNL50
Weekend Update
Audience Q&A
Chad in 8H
Debbie Downer: Bar
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Adam Sandler's Song: 50 Years
New York 50th Musical
SNL 50 Digital Short: Anxiety
Scared Straight
Lawrence Welk Show
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Physical Comedy
Domingo: Vow Renewal
Miley Cyrus ve Brittany Howard & The Roots: Nothing Compares 2 U
John Belushi
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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