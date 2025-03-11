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Kapri Tarzını Geri Getiren Hande Erçel'in Pantolon Boyu Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!

Kapri Tarzını Geri Getiren Hande Erçel'in Pantolon Boyu Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.03.2025 - 23:01

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel, kariyerindeki hızlı yükselişiyle olduğu kadar, şıklığı ve tarzıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle büyük bir popülarite kazanan Erçel, hem oyunculuk kariyerinde hem de moda dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Zarif duruşu ve göz alıcı güzelliğiyle her kombininde beğeni toplayan Erçel, aynı zamanda pek çok markanın da reklam yüzü. Moda dünyasında da kendine önemli bir yer edinen oyuncu, geçtiğimiz hafta Paris'te boy göstermişti.

Son olarak Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın kamerasına yakalanan isim tarzıyla eleştirilerin odağı oldu. Paris Moda Haftası hakkında konuşan Erçel'in giydiği kapri pantolon sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Hande Erçel, hem ekranlarda sergilediği performanslarla hem de duruşuyla büyük bir hayran kitlesine sahip.

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Hande Erçel, hem ekranlarda sergilediği performanslarla hem de duruşuyla büyük bir hayran kitlesine sahip.

Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde önemli bir yol kat eden Erçel, her projede kendini daha da geliştirdi ve adını Türk televizyonlarının vazgeçilmez yıldızlarından biri haline getirdi.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizideki rolüyle adım atan ardından da kariyerindeki şöhret adımlarını hızlı adımlarla çıkan Hande Erçel beğenilerek takip edilmeye devam ediliyor. Asıl çıkışını 2015 yılında 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinde, başrol oyuncusu olarak yapan Erçel, bu projede sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Genç yaşta popülerlik kazanan Hande Erçel'in özel hayatı da yakından takip edilmeye başlandı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Erçel, zarif ve şık duruşu ile de moda dünyasında adından söz ettiriyor.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Erçel, zarif ve şık duruşu ile de moda dünyasında adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz hafta Paris ve Milano Moda Haftası'nda boy gösteren Hande Erçel güzelliğiyle görenleri bir kez daha büyülerken kendisi adının dünya çapında duyulmasını sağlamış ve ülkemizi temsil etmişti. Mankenlere taş çıkartan Hande Erçel'in dünyaca ünlü modacı Donatella Versace ile bir araya gelmesi ise sosyal medyayı sallamıştı.

Son olarak Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkideki çalkantılarla da adından bahsettiren Hande Erçel moda haftası dönüşü kameralara yakalanmış ve ilişkisi hakkında ortaya atılan iddialara da yanıt vermişti. Evlilik sorularını geçiştiren Hande Erçel 'Onu söylemiyorum, o benim özelim' sözleriyle gündeme oturmuştu.

Barış Arduç'la Rüzgara Bırak filmiyle dijital platformu yıkıp geçen Hande Erçel geçtiğimiz saatlerde Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın kameralarına yakalandı.

Barış Arduç'la Rüzgara Bırak filmiyle dijital platformu yıkıp geçen Hande Erçel geçtiğimiz saatlerde Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın kameralarına yakalandı.

Nisan Ayında Metin Akdülger ile 'İki Dünya Bir Dilek' filminin setine çıkmaya hazırlanan Hande Erçel film çekimlerinden sonra yeni bir projesinin daha olacağı haberlerini duyurdu. 

Kız kıza eğlenmeye çıkan Hande Erçel'in mütevazı tavırları sosyal medyada ilgi çekerken kendisi yer aldığı davetlerin kendisini ne kadar gururlandırdığından bahsetti.

Fakat Erçel'in kıyafet tercihi sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı. Kapri pantolon ve sivri burun topluklu ayakkabılar tercih eden Hande Erçel tarzıyla eleştirildi.

Gelin Hande Erçel'in tarzının detaylarına birlikte bakalım:

Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarını da şöyle bırakalım:

Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarını da şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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