Kapri Tarzını Geri Getiren Hande Erçel'in Pantolon Boyu Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!
Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel, kariyerindeki hızlı yükselişiyle olduğu kadar, şıklığı ve tarzıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle büyük bir popülarite kazanan Erçel, hem oyunculuk kariyerinde hem de moda dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Zarif duruşu ve göz alıcı güzelliğiyle her kombininde beğeni toplayan Erçel, aynı zamanda pek çok markanın da reklam yüzü. Moda dünyasında da kendine önemli bir yer edinen oyuncu, geçtiğimiz hafta Paris'te boy göstermişti.
Son olarak Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın kamerasına yakalanan isim tarzıyla eleştirilerin odağı oldu. Paris Moda Haftası hakkında konuşan Erçel'in giydiği kapri pantolon sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Hande Erçel, hem ekranlarda sergilediği performanslarla hem de duruşuyla büyük bir hayran kitlesine sahip.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Erçel, zarif ve şık duruşu ile de moda dünyasında adından söz ettiriyor.
Barış Arduç'la Rüzgara Bırak filmiyle dijital platformu yıkıp geçen Hande Erçel geçtiğimiz saatlerde Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın kameralarına yakalandı.
Gelin Hande Erçel'in tarzının detaylarına birlikte bakalım:
Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarını da şöyle bırakalım:
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