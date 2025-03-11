Kapri Tarzını Geri Getiren Hande Erçel'in Pantolon Boyu Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!

Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde önemli bir yol kat eden Erçel, her projede kendini daha da geliştirdi ve adını Türk televizyonlarının vazgeçilmez yıldızlarından biri haline getirdi.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizideki rolüyle adım atan ardından da kariyerindeki şöhret adımlarını hızlı adımlarla çıkan Hande Erçel beğenilerek takip edilmeye devam ediliyor. Asıl çıkışını 2015 yılında 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinde, başrol oyuncusu olarak yapan Erçel, bu projede sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Genç yaşta popülerlik kazanan Hande Erçel'in özel hayatı da yakından takip edilmeye başlandı.