Eril Buluyormuş: Ezgi Mola'nın "Annelerin Hakkı Ödenmez" Sözleri Hakkındaki Düşünceleri Sosyal Medyayı Salladı

Anne olduktan sonra, yoğun iş temposuna ara vererek bebeğiyle vakit geçirmeye karar veren Ezgi Mola şimdilerde, hem annelikle ilgili keyifli anlarını hem de oğlu Can ile geçirdiği mutlu zamanları sosyal medya hesaplarında sıkça paylaşıyor. Ancak Ezgi Mola, ünlülerin sıklıkla yaptığı gibi, oğlunun yüzünü paylaşmamayı tercih ediyor.

Masumlar Apartmanı'nın ardından üç yıl ara verdiği ekranlara geri dönme kararı alan Ezgi Mola başrollerini Salih Bademci ile paylaştığı Başka Bir Gün ile Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Sektöre hızlı bir geçiş yapan yetenekli isim geçtiğimiz günlerde de Başka Bir Sen isimli yeni filmiyle izleyiciyle buluştu.