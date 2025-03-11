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Eril Buluyormuş: Ezgi Mola'nın "Annelerin Hakkı Ödenmez" Sözleri Hakkındaki Düşünceleri Sosyal Medyayı Salladı

Eril Buluyormuş: Ezgi Mola'nın "Annelerin Hakkı Ödenmez" Sözleri Hakkındaki Düşünceleri Sosyal Medyayı Salladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.03.2025 - 20:59

Ezgi Mola, ekranlarda izlediğimiz neşeli ve enerjik kişiliğinin yanı sıra, anne olduktan sonra da yaptığı paylaşımlarla ilgi çekmeye devam ediyor. 2023 senesinde oğlu Can’ı kucağına alan ünlü oyuncu, annelik süreci hakkındaki açıklamalarıyla zaman zaman dikkat çekiyor.

Bir süredir ara verdiği kariyerine geri dönen Mola hem ana akıma hem de dijital platformlara bomba gibi bir dönüş yaptı. İbrahim Selim'in programına konuk olan isim annelikle ilgili açıklamalarıyla adından bahsettirirken sosyal medya kulanıcıları arasındaki fikir ayrılıkları yeniden alevlendi. Gelin önce oyuncunun “Çocuğum için zaten yapmam gereken şeylerin yüceltilmesini doğru bulmuyorum” sözlerini dinleyelim ardından gelen tepkilere birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=t3D6m...
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Türk televizyon ve sinemasının parlayan yıldızlarından Ezgi Mola, hem yetenekleri hem de kişiliğiyle gönüllerde taht kurmuş bir isim.

Türk televizyon ve sinemasının parlayan yıldızlarından Ezgi Mola, hem yetenekleri hem de kişiliğiyle gönüllerde taht kurmuş bir isim.

Son dönemdeki projeleri, sosyal medya paylaşımları ve doğal tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Ezgi Mola gerek Enis Arıkan'la bozulan dostluğu gerek de ailesiyle özel hayatı magazine yansıyan oyuncularımızdan biri.

2023 yılı Mayıs ayında, iş insanı Mustafa Aksakallı ile hayatını birleştiren Ezgi Mola çoğumuza sürpriz olan bu haberle birlikte manşetlere yerleşmişti. Törenin, sadece aile üyeleri ve yakın dostlarından oluşan 14 kişilik bir davetli grubuyla gerçekleştiği öğrenilmiş, çok geçmeden de bebek müjdesi almıştık.

Ezgi Mola, Kasım 2023'te oğlu Can'ı dünyaya getirdikten sonra ekranlara bir süre ara vermişti. Oğlu Can'la yaptığı paylaşımlarla güldüren isim kariyerine geri dönme kararı almıştı.

Ezgi Mola, Kasım 2023'te oğlu Can'ı dünyaya getirdikten sonra ekranlara bir süre ara vermişti. Oğlu Can'la yaptığı paylaşımlarla güldüren isim kariyerine geri dönme kararı almıştı.

Anne olduktan sonra, yoğun iş temposuna ara vererek bebeğiyle vakit geçirmeye karar veren Ezgi Mola şimdilerde, hem annelikle ilgili keyifli anlarını hem de oğlu Can ile geçirdiği mutlu zamanları sosyal medya hesaplarında sıkça paylaşıyor. Ancak Ezgi Mola, ünlülerin sıklıkla yaptığı gibi, oğlunun yüzünü paylaşmamayı tercih ediyor. 

Masumlar Apartmanı'nın ardından üç yıl ara verdiği ekranlara geri dönme kararı alan Ezgi Mola başrollerini Salih Bademci ile paylaştığı Başka Bir Gün ile Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Sektöre hızlı bir geçiş yapan yetenekli isim geçtiğimiz günlerde de Başka Bir Sen isimli yeni filmiyle izleyiciyle buluştu.

Son olarak İbrahim Selim'in programına konuk olan Ezgi Mola yine birbirinden samimi itiraflarla bulundu ama kendisinin oğluyla ilgili sözleri ayrı bir mercek altına alındı.

Son olarak İbrahim Selim'in programına konuk olan Ezgi Mola yine birbirinden samimi itiraflarla bulundu ama kendisinin oğluyla ilgili sözleri ayrı bir mercek altına alındı.

'Annelerin hakkı ödenmez deniyor da anne olmak istiyorsam çocuğum için zaten bunları yapmam gerekiyor. Çocuk için 4'te de kalacaksın 5'te de kalkacaksın. Benim bu çocuğun zaten temel ihtiyaçlarını temel bakımlarını gidermem gerekiyor. O dünyaya geliyor ve gelişimi en uzun süren canlı insan ya, çok keyifli ama zaten yapmam gereken şeyler bunlar benim. Öyle çok da önemli bir yere koyma gereği duymuyorum kendimi, anne olduktan sonra bu fikre kapıldım.' şeklinde annelik hakkında konuşan isim sosyal medyayı salladı.

Gelin o anları birlikte izleyelim:

Sosyal medya kullanıcılarının birbirinden farklı yorumlarına da bir göz gezdirelim:

Sosyal medya kullanıcılarının birbirinden farklı yorumlarına da bir göz gezdirelim:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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