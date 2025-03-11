Eril Buluyormuş: Ezgi Mola'nın "Annelerin Hakkı Ödenmez" Sözleri Hakkındaki Düşünceleri Sosyal Medyayı Salladı
Ezgi Mola, ekranlarda izlediğimiz neşeli ve enerjik kişiliğinin yanı sıra, anne olduktan sonra da yaptığı paylaşımlarla ilgi çekmeye devam ediyor. 2023 senesinde oğlu Can’ı kucağına alan ünlü oyuncu, annelik süreci hakkındaki açıklamalarıyla zaman zaman dikkat çekiyor.
Bir süredir ara verdiği kariyerine geri dönen Mola hem ana akıma hem de dijital platformlara bomba gibi bir dönüş yaptı. İbrahim Selim'in programına konuk olan isim annelikle ilgili açıklamalarıyla adından bahsettirirken sosyal medya kulanıcıları arasındaki fikir ayrılıkları yeniden alevlendi. Gelin önce oyuncunun “Çocuğum için zaten yapmam gereken şeylerin yüceltilmesini doğru bulmuyorum” sözlerini dinleyelim ardından gelen tepkilere birlikte bakalım!
Türk televizyon ve sinemasının parlayan yıldızlarından Ezgi Mola, hem yetenekleri hem de kişiliğiyle gönüllerde taht kurmuş bir isim.
Ezgi Mola, Kasım 2023'te oğlu Can'ı dünyaya getirdikten sonra ekranlara bir süre ara vermişti. Oğlu Can'la yaptığı paylaşımlarla güldüren isim kariyerine geri dönme kararı almıştı.
Son olarak İbrahim Selim'in programına konuk olan Ezgi Mola yine birbirinden samimi itiraflarla bulundu ama kendisinin oğluyla ilgili sözleri ayrı bir mercek altına alındı.
Gelin o anları birlikte izleyelim:
Sosyal medya kullanıcılarının birbirinden farklı yorumlarına da bir göz gezdirelim:
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