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Uraz Kaygılaroğlu'nun Yıllar Önceki Haliyle Şimdiki Görünümü Arasındaki Farkı Görmelisiniz!

Uraz Kaygılaroğlu'nun Yıllar Önceki Haliyle Şimdiki Görünümü Arasındaki Farkı Görmelisiniz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.03.2025 - 18:03

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçmişteki halini sosyal medya üzerinden paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. 2008 yılında Es Es adlı dizisinin çekimleri için Eskişehir’de bulunan ve o dönemde tanınmaya başlayan Kaygılaroğlu, yıllar sonra eski bir hayranıyla tekrar bir araya geldi. 

Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabında hem geçmişteki fotoğrafını hem de bugünkü halini paylaştı. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kaygılaroğlu'nun geçirdiği değişime gelin birlikte bakalım!

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Son dönemde adını sıkça duyduğumuz Uraz Kaygılaroğlu, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz Uraz Kaygılaroğlu, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Uraz Kaygılaroğlu oyunculuk kariyerine çok genç yaşlarda adım atan ve hızla popülerlik kazanan isimlerden biri. Başarılı performansları, sempatik tavırları ve ekranlarda canlandırdığı güçlü karakterlerle tanınan Kaygılaroğlu, aynı zamanda kızıyla olan ilişkisiyle de hayranlarının takdirini topluyor.

Özel hayatına gelecek olursak, Uraz Kaygılaroğlu'nun evliliği ve kızı, sıkça gündeme gelen konular arasında. Oyuncunun 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile evlenmiş ve bu evlilikten Ada adında bir kızları dünyaya gelmişti. Ancak, 2019 yılında çift boşanmış olsa da dost kalmayı başarmış ve kızı Ada için sık sık bir araya gelmeye devam etmişlerdi.

Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada ailesiyle paylaştığı pozlar ve kızıyla geçirdiği vakitler ile takipçilerine sıcacık bir aile tablosu sunmaya devam ediyor.

Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada ailesiyle paylaştığı pozlar ve kızıyla geçirdiği vakitler ile takipçilerine sıcacık bir aile tablosu sunmaya devam ediyor.

Kızının büyümesini izlerken, aynı zamanda yeni projelere adım atan Kaygılaroğlu, dizi sektöründe oldukça dikkat çekici bir isim haline geldi. 

Uraz Kaygılaroğlu, sektöre girmesiyle birlikte çok sayıda projede yer aldı ve her birinde izleyicilerin beğenisini kazandı. 2009 yılında yayınlanan “Pis Yedili” adlı dizideki “Emre” karakteriyle adını duyurdu ve bu projedeki başarısı, onu genç yaşta geniş bir izleyici kitlesiyle tanıştırdı. Bu dizinin ardından, adını pek çok projeyle duyurmaya devam etti ve son olarak popüler yapımlarından biri olan “Sakla Beni” dizisindeki rolüyle de beğeni topladı.

Birçok ünlü geçmişteki görünümleriyle gündeme gelirken Kaygılaroğlu da geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından 2008 senesindeki halini paylaştı.

Birçok ünlü geçmişteki görünümleriyle gündeme gelirken Kaygılaroğlu da geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından 2008 senesindeki halini paylaştı.

Kaygılaroğlu'nun bu paylaşımı, hem nostaljik bir etki yarattı hem de yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi. 2008 yılı, Kaygılaroğlu'nun kariyerinin başlarında olduğu bir dönemdi. Eskişehir'de çekilen Es Es adlı dizinin başrol oyuncusu olan Uraz Kaygılaroğlu, o yıllarda adını duyurmuş ve ekranlarda geniş bir izleyici kitlesiyle buluşmuştu.

Bir yanda 2008'deki genç Uraz, diğer tarafta ise yıllar içinde olgunlaşan ve farklı bir imaj sergileyen bugünkü hali… Kaygılaroğlu’nun yıllar içindeki değişimi, hayranlarını oldukça şaşırttı. Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde birçok önemli projeye imza atan Uraz Kaygılaroğlu, aynı zamanda fiziksel olarak da büyük bir değişim geçirmiş!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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