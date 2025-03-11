Uraz Kaygılaroğlu'nun Yıllar Önceki Haliyle Şimdiki Görünümü Arasındaki Farkı Görmelisiniz!

Uraz Kaygılaroğlu oyunculuk kariyerine çok genç yaşlarda adım atan ve hızla popülerlik kazanan isimlerden biri. Başarılı performansları, sempatik tavırları ve ekranlarda canlandırdığı güçlü karakterlerle tanınan Kaygılaroğlu, aynı zamanda kızıyla olan ilişkisiyle de hayranlarının takdirini topluyor.

Özel hayatına gelecek olursak, Uraz Kaygılaroğlu'nun evliliği ve kızı, sıkça gündeme gelen konular arasında. Oyuncunun 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile evlenmiş ve bu evlilikten Ada adında bir kızları dünyaya gelmişti. Ancak, 2019 yılında çift boşanmış olsa da dost kalmayı başarmış ve kızı Ada için sık sık bir araya gelmeye devam etmişlerdi.