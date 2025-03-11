Hamileliği Yüzünden Sandık Kokusu'ndan Ayrıldığı Söylenen Meriç Aral Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı!
Hamileliği Yüzünden Sandık Kokusu'ndan Ayrıldığı Söylenen Meriç Aral Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı!
Ünlü oyuncu Meriç Aral, meslektaşı Serkan Keskin ile Eylül ayında evlenmesinin ardından geçtiğimiz hafta hamilelik iddialarıyla gündeme gelmişti. Çok sevilen Sandık Kokusu dizisinden hamileliği yüzünden ayrıldığı söylenen Aral iddialara da açıklık getirdi. Gazete Magazin'den Umut Enver'e konuşan, dizinin zaten final yapacağını ve senaryo gereği ayrıldığını açıklayan isim hamilelik müjdesini de verdi. Açıklamasında bebeğinin cinsiyetini de paylaşan Aral kısa sürede tebrik mesajlarına boğuldu! Gelin oyuncunun açıklamasına ve bebeğin cinsiyetine birlikte bakalım...
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Daha önce üç kez ertelenen düğünlerinin ardından ünlü oyuncu Meriç Aral, geçtiğimiz eylül ayında meslektaşı Serkan Keskin ile hayatlarını birleştirmişti.
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Geçtiğimiz günlerde manşetlere yerleşen hamilelik haberi, ünlü oyuncunun hayranlarını ve magazin dünyasını heyecanlandırmıştı.
Meriç Aral, yaptığı açıklamada hamileliği ile ilgili konuşurken bebeğinin cinsiyetini de paylaştı.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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