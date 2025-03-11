Hamileliği Yüzünden Sandık Kokusu'ndan Ayrıldığı Söylenen Meriç Aral Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı!

Sandık Kokusu dizisinin sevilen karakterlerinden Irmak'ı canlandıran Meriç Aral'ın 50. bölümde final yapacağı öğrenilen diziye veda edeceği öğrenilmişti. Ünlü isim 'Değerli ustalarım ve canım arkadaşlarım, sevgili hocalarım ve muhteşem 2 ekiple; harika 2 sezon geçirdik. Benim için unutulmaz, eşsiz bir serüvendi. Anlamakta zorlandığım; anlatmaya çalışırken bir yandan anlamaya çalıştığım biri oldu Irmak. Elimden geleni yapmaya çalıştım, birbirimizi hiç bırakmadık şükür. Canım oyuncu ve tüm ekip arkadaşlarıma kocaman teşekkürler ve çok sevgiler. Çünkü çok ama çok mutlu çalıştık gerçekten. Haftalarca bu serüvende bizimle olan seyircimize de çok teşekkürler! Sandık Kokusu evrenine zor da olsa veda ediyorum.' ifadeleriyle veda haberini takipçileriyle paylaşmıştı.

Geçtiğimiz hafta bebek haberleriyle gündeme gelen oyuncunun diziden hamileliği yüzünden ayrıldığı söylenmişti. Fakat kendisi bugün yaptığı açıklamada dizinin zaten final yapacağını ve senaryo gereği böyle bir karar alındığını açıkladı.