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Hamileliği Yüzünden Sandık Kokusu'ndan Ayrıldığı Söylenen Meriç Aral Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı!

Hamileliği Yüzünden Sandık Kokusu'ndan Ayrıldığı Söylenen Meriç Aral Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.03.2025 - 21:54

Ünlü oyuncu Meriç Aral, meslektaşı Serkan Keskin ile Eylül ayında evlenmesinin ardından geçtiğimiz hafta hamilelik iddialarıyla gündeme gelmişti. Çok sevilen Sandık Kokusu dizisinden hamileliği yüzünden ayrıldığı söylenen Aral iddialara da açıklık getirdi. Gazete Magazin'den Umut Enver'e konuşan, dizinin zaten final yapacağını ve senaryo gereği ayrıldığını açıklayan isim hamilelik müjdesini de verdi. Açıklamasında bebeğinin cinsiyetini de paylaşan Aral kısa sürede tebrik mesajlarına boğuldu! Gelin oyuncunun açıklamasına ve bebeğin cinsiyetine birlikte bakalım...

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Daha önce üç kez ertelenen düğünlerinin ardından ünlü oyuncu Meriç Aral, geçtiğimiz eylül ayında meslektaşı Serkan Keskin ile hayatlarını birleştirmişti.

Daha önce üç kez ertelenen düğünlerinin ardından ünlü oyuncu Meriç Aral, geçtiğimiz eylül ayında meslektaşı Serkan Keskin ile hayatlarını birleştirmişti.

Uzun yıllardır aşk yaşayan çift, bir süredir planladıkları düğünlerini en sonunda gerçekleştirmişti. Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününe birçok ünlü isim katılmış Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay gibi ünlü isimler, çiftin mutlu günlerinde ortaya eğlenceli görüntüler çıkmasını sağlamıştı. 

Meriç Aral, hem özel hayatında hem de kariyerinde oldukça yoğun bir dönemde.

Geçtiğimiz günlerde manşetlere yerleşen hamilelik haberi, ünlü oyuncunun hayranlarını ve magazin dünyasını heyecanlandırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde manşetlere yerleşen hamilelik haberi, ünlü oyuncunun hayranlarını ve magazin dünyasını heyecanlandırmıştı.

Sandık Kokusu dizisinin sevilen karakterlerinden Irmak'ı canlandıran Meriç Aral'ın 50. bölümde final yapacağı öğrenilen diziye veda edeceği öğrenilmişti. Ünlü isim 'Değerli ustalarım ve canım arkadaşlarım, sevgili hocalarım ve muhteşem 2 ekiple; harika 2 sezon geçirdik. Benim için unutulmaz, eşsiz bir serüvendi. Anlamakta zorlandığım; anlatmaya çalışırken bir yandan anlamaya çalıştığım biri oldu Irmak. Elimden geleni yapmaya çalıştım, birbirimizi hiç bırakmadık şükür. Canım oyuncu ve tüm ekip arkadaşlarıma kocaman teşekkürler ve çok sevgiler. Çünkü çok ama çok mutlu çalıştık gerçekten. Haftalarca bu serüvende bizimle olan seyircimize de çok teşekkürler! Sandık Kokusu evrenine zor da olsa veda ediyorum.' ifadeleriyle veda haberini takipçileriyle paylaşmıştı. 

Geçtiğimiz hafta bebek haberleriyle gündeme gelen oyuncunun diziden hamileliği yüzünden ayrıldığı söylenmişti. Fakat kendisi bugün yaptığı açıklamada dizinin zaten final yapacağını ve senaryo gereği böyle bir karar alındığını açıkladı.

Meriç Aral, yaptığı açıklamada hamileliği ile ilgili konuşurken bebeğinin cinsiyetini de paylaştı.

Meriç Aral, yaptığı açıklamada hamileliği ile ilgili konuşurken bebeğinin cinsiyetini de paylaştı.

Gazete Magazin'den Umut Enver'e konuşan, aynı zamanda bebek haberlerinin doğru olduğunu söyleyen Aral bu müjdeli haberle birlikte hayranlarını sevindirdi. 'İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti, senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi.' ifadelerini kullanan isim iddiaları doğrulamış oldu.

Serkan Keskin ile yıllardır süren ilişkileri ve mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Meriç Aral, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu paylaştı. Çift, daha önce birkaç kez düğünlerini ertelemişti, ancak sonunda büyük bir mutlulukla evlendiler ve şimdi yeni bir hayata adım atmaya hazırlanıyorlar!

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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