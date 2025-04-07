Behçet Yalın Özkara AKP’li ve CHP’lilerin Birbirleriyle Arkadaşlık Kurabilme Oranını Açıkladı
Behçet Yalın Özkara AKP’li ve CHP’lilerin Birbirleriyle Arkadaşlık Kurabilme Oranını Açıkladı
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, AK Partililere ve CHP’lilere yöneltilen sorular üzerinden elde edilen verileri paylaştı. AK Partililere CHP’ye oy veren biriyle arkadaşlık kurup kuramayacağı, CHP’lilere ise AK Parti’ye oy veren biriyle arkadaşlık kurup kuramayacağı sorulmuştu. “CHP’ye oy verenlerle arkadaşlık kurabilirim” diyen AK Partililerin oranı %76,9’du. “AK Parti’ye oy verenlerle arkadaşlık kurabilirim” diyen CHP’lilerin oranıysa %25,3’dü. Gelin detaylara geçelim.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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