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Behçet Yalın Özkara AKP’li ve CHP’lilerin Birbirleriyle Arkadaşlık Kurabilme Oranını Açıkladı

Behçet Yalın Özkara AKP’li ve CHP’lilerin Birbirleriyle Arkadaşlık Kurabilme Oranını Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.04.2025 - 13:41

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, AK Partililere ve CHP’lilere yöneltilen sorular üzerinden elde edilen verileri paylaştı. AK Partililere CHP’ye oy veren biriyle arkadaşlık kurup kuramayacağı, CHP’lilere ise AK Parti’ye oy veren biriyle arkadaşlık kurup kuramayacağı sorulmuştu. “CHP’ye oy verenlerle arkadaşlık kurabilirim” diyen AK Partililerin oranı %76,9’du. “AK Parti’ye oy verenlerle arkadaşlık kurabilirim” diyen CHP’lilerin oranıysa %25,3’dü. Gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Behçet Yalın Özkara araştırma paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Behçet Yalın Özkara araştırma paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Bu videosuyla da etkileşimleri topladı. İki partiye oy verenlerin yanıtları arasındaki oran farkı büyüktü. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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