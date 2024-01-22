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Kırgızistan - Sincan Sınır Bölgesinde 7.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Kırgızistan - Sincan Sınır Bölgesinde 7.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.01.2024 - 21:42 Son Güncelleme: 22.01.2024 - 22:31

Kırgızistan Sincan sınır bölgesinde şiddetli bir deprem oldu. Saat 21.09'da meydana gelen depremin büyüklüğü 7.2 olarak açıklandı.

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Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Merkez üssü Kızıl-Su olan depremin 10 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Merkez üssü Kızıl-Su olan depremin 10 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Şiddetli depremin ardından ülkenin başkenti ve en büyük şehri Bişkek’te insanların sokaklara döküldüğü bildirildi.

Şiddetli depremin ardından ülkenin başkenti ve en büyük şehri Bişkek’te insanların sokaklara döküldüğü bildirildi.

Kırgızistan'ın komşusu Kazakistan’daki Acil Durum Bakanlığı, aynı depremin büyüklüğünün 6,7 olduğunu açıkladı.

Kırgızistan'ın komşusu Kazakistan’daki Acil Durum Bakanlığı, aynı depremin büyüklüğünün 6,7 olduğunu açıkladı.

Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da depremin ardından evlerinden çıkan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen dışarıda beklemeye başladı.

Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da depremin ardından evlerinden çıkan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen dışarıda beklemeye başladı.
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Depremden bir süre sonra meydana gelen artçı sarsıntıların Özbekistan’dan da hissedildiği belirtildi.

Depremden bir süre sonra meydana gelen artçı sarsıntıların Özbekistan’dan da hissedildiği belirtildi.
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