Dilan Polat'ın Husumetlileri Birbirine Girdi: Nez Demir "Ruh Hastası" Dediği Banu Parlak'a Verdi Veriştirdi!

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın adını sıkça duymaya devam ediyoruz. Kendisi bir şey yapmasa da ona yakın isimler arasında yaşananlar Dilan Polat ismini gündeme taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 'Dilan'la barış mısınız?' sorularına yanıt veren fenomenlerden Nez Demir ve Banu Parlak birbirine fena girdi. Hakaretlerin havada uçuştuğu olay kısa sürede alevlendi!