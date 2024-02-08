Dilan Polat'ın Husumetlileri Birbirine Girdi: Nez Demir "Ruh Hastası" Dediği Banu Parlak'a Verdi Veriştirdi!
Dilan Polat'ın Husumetlileri Birbirine Girdi: Nez Demir "Ruh Hastası" Dediği Banu Parlak'a Verdi Veriştirdi!
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın adını sıkça duymaya devam ediyoruz. Kendisi bir şey yapmasa da ona yakın isimler arasında yaşananlar Dilan Polat ismini gündeme taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 'Dilan'la barış mısınız?' sorularına yanıt veren fenomenlerden Nez Demir ve Banu Parlak birbirine fena girdi. Hakaretlerin havada uçuştuğu olay kısa sürede alevlendi!
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Artık aranızda Dilan Polat'ı tanımayan kalmamıştır. Şatafatlı hayatıyla adını cümle aleme duyuran Dilan Polat ve eşi Engin Polat, MASAK radarına takıldıktan sonra toz pembe hayatlarına veda etti.
Bildiğimiz adıyla Silivri Cezaevi'ne gönderilen Dilan ve Engin Polat'ın suçlamaları ise "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" olarak açıklandı.
Polat ailesinin tutuklanmasından sonra da gündem sakinlemedi elbette. Aksine adlarını daha çok duyar olduk diyebiliriz!
Dilan ve Engin Polat mevzularının başladığı zamanlarda bir bakarsak karşımıza Banu Parlak çıkıyor. İş yeri kurşunlanan Parlak "başıma bir şey gelirse sorumluları Polat ailesidir" ifadelerini kullanmıştı.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanma haberini alınca epey sevinmiş bir de üzerine göbek atan Banu Parlak epey gündem olmuştu.
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Takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Banu Parlak, kendisine gelen "Dilan'la barışmayı düşünüyor musunu?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.
Soru-cevap yapan bir diğer kişi de fenomen Nez Demir oldu. Parlak'a sorulan sorunun aynısı kendisine de soruldu. "Kendisine çok kızgınım" diyen Demir'in açıklamaları da öne çıktı.
Biliyorsunuz, Nez Demir ve Dilan Polat bundan birkaç ay öncesine kadar epey yakın arkadaşlardı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikili yollarını ayırmıştı.
Kendisinden önce "Dilan'ı affedecek misin?" sorusuna yanıt veren Banu Parlak'a ateş püsküren Nez Demir, "ulan k*hpe" diyerek çıktı!
Nez Demir'in Banu Parlak'a olan öfkesi bir anda derya denize dönüşünce birçok açıklama yaptı. Biz de sizin için hepsini derledik.
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"Eski dostum ister severim ister kızarım ister hesap sorarım bu ikimizin arasında. Size b*k yemek düşer okey!?"
Nez Demir, açıklamalarını Banu Parlak'a açtığı dava sonucu verilen cezayı hatırlatarak "adalet" göndermesiyle bitirdi.
Banu Parlak, kendisini ağıza alınmayacak laflar söyleyen Nez Demir'in paylaşımlarından sonra "ağzı olan konuşuyor" değindirmesi yaptı.
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