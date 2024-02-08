Eleştiri Kaldıramıyor mu? Berfu Yenenler Yorumunu Paylaştığı Kişiyi Engellemiş
Eleştiri Kaldıramıyor mu? Berfu Yenenler Yorumunu Paylaştığı Kişiyi Engellemiş
Geçtiğimiz günlerde Talk Show Perileri adlı programı için bir yorum paylaşan Berfu Yenenler, kendisini sevmeyen ama programını seven bir izleyiciye profilinde yer vermişti. O kişi, Berfu Yenenler'in kendisini engellediğini açıkladı.
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Eser Yenenler'le ilişkisiyle tanıdığımız Berfu Yenenler son dönemde ismini YouTube'da sunduğu Talk Show Perileri'yle duyuruyor.
Sosyal medyadaki söylemleriyle sık sık gündem olan Berfu Yenenler'in kendisine yapılan eleştirileri kaldıramadığına dair pek çok iddia ortalıkta dolaşır oldu.
"Sevmediğim kişiler için kara listem var, ayağını kaydıracağım isimler" gibi söylemleriyle hepimizi şaşırtan Berfu Yenenler'in başı kötü eleştirilerle belada olurken, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla eleştirilere açık olduğunun sinyalini vermişti.
@mehir_kalmis adlı kullanıcının "Berfu Yenenler'i hiççç sevmiyorum ama yapılabilecek en dolu talk showu yapıyor cidden..." yorumunu profilinde paylaşan Yenenler bu yorumdan çok memnun olduğunu yazarken, yorumun sahibi herkesi şaşırtacak bir paylaşım yaptı.
Berfu Yenenler'in Instagram hesabını bulup kendisini engellediğini duyuran kullanıcı herkesi şaşırtırken, inanmayanlar için bir video da paylaşmış.
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Tabii söz konusu olay sosyal medyada gündem oldu. İşte gelen yorumlar:
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Siz Berfu Yenenler'in bu hareketini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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