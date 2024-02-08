Drake'in İfşası Resmen Ortalığı Yıktı Geçti: Videoya Türlü Türlü Benzetmeler Yapıldı

Günümüzün bilinen ve sevilen şarkıcılarından Drake geçtiğimiz günlerde yanlışlıka paylaştığı iddia edilen bir videoyla interneti resmen yıktı geçti. İfşası gittikçe yayılan ve videoyu görmeyenin kalmadığı noktada da oluşan goygoya tepkisiz kalmak imkansız bir hal aldı. Detaylar👇