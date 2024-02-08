Drake'in İfşası Resmen Ortalığı Yıktı Geçti: Videoya Türlü Türlü Benzetmeler Yapıldı
Drake'in İfşası Resmen Ortalığı Yıktı Geçti: Videoya Türlü Türlü Benzetmeler Yapıldı
Günümüzün bilinen ve sevilen şarkıcılarından Drake geçtiğimiz günlerde yanlışlıka paylaştığı iddia edilen bir videoyla interneti resmen yıktı geçti. İfşası gittikçe yayılan ve videoyu görmeyenin kalmadığı noktada da oluşan goygoya tepkisiz kalmak imkansız bir hal aldı. Detaylar👇
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Şarkılarıyla listeleri kasıp kavuran ünlü rapçi Drake sık sık magazin gündemine aşk hayatından, sahneye atılan cisimlerle geliyor bildiğimiz gibi.
Kimi zaman söylediği olay yaratan sözlerlerle gündeme gelen isim, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir vidoyla ağızları açık bırakmıştı.
Ünlü rapçi mastürbasyon yaptığı videoyla Twitter'ı resmen yıktı geçti!
Görüntülerin hızla yayılmasının ardından"Penisimi dünyadan saklamıyordum, dünyayı penisimden saklıyordum.." açıklamasında bulundu Drake.
Olay öyle bir noktaya geldi ki Kerimcan Durmaz bile bir noktada ifşanın altına "Yalnız değilsin" yazarak Drake'i etiketledi...
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Hatta John Cena bile duruma kayıtsız kalmayıp bu postu paylaştı. "Resmi John Cena Instagram hesabı bu Drake meme'ini 20 milyon takipçisiyle paylaştı"
Gelin Drake'ın ifşasına gelen birbirinden komik tepkilere birlikte bakalım👇
"ben: ah oğlum ne güzel güneşli bir gün 😀" Drake:
"Halkın tepkisi, "Drake" videosunun herhangi bir ünlünün sızdırılan tek ve ilk videosuymuş gibi"
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