Dilan Polat Onu da Yakmış: 18 Kilo Altını Olduğunu Söyleyen Kobra Murat MASAK Radarında!
Dilan Polat Onu da Yakmış: 18 Kilo Altını Olduğunu Söyleyen Kobra Murat MASAK Radarında!
Hepimizin 'Kobra Murat' adıyla tanıdığı şarkıcı Murat Divandiler bugün katıldığı Aramızda Kalmasın programında MASAK tarafından arandığını ilk kez açıkladı. 'Elim ayağım titredi' diyen Kobra Murat mal varlığına el konulacağını sandığını söyledi.
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Roman müziği denildiğinde aklımıza gelen ilk isimlerden biri haline gelen "Kobra Murat" lakaplı Murat Divandiler pek çok kişi tarafından severek takip ediliyor.
Sahne şovlarına mutlaka bir yerlerde denk geldiğinizi tahmin ettiğimiz Kobra Murat sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da magazin gündeminde.
Her daim parıltılar içindeki ünlü şarkıcının aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni de olduğunu söyleyebiliriz, değil mi?
Roman olmasının getirdiği bir içgüdüden olsa gerek, kendisi şatafatı ve ihtişamı epey seviyor. Hatta geçtiğimiz dönemlerde evinin kapılarını da ardına kadar açan Kobra Murat'ın yaşadığı yeri görenlerin ağzı açık kalmıştı.
Altın varaklarla donatılmış eviyle gözlerimizi kamaştıran fenomen katıldığı bir programda mal varlığını açıklamış ve "18 kilo altınım, 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var" demişti.
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Geçtiğimiz ay riskli bir ameliyat geçiren Kobra Murat bugün de Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Sunuculardan Müge'ye "Senin yüzünden MASAK beni aradı" diyen fenomen herkesi şaşırttı.
Biliyorsunuz; Mali Suçları Araştırma Kurulu, artık hepimizin bildiği adıyla MASAK son dönemler fenomenlere yönelik çalışmalarıyla gündemimizde. Birçoğumuz bu kurumu, lüks yaşantılarıyla dikkatleri üzerine çektikten sonra emniyet güçlerini harekete geçiren Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el koymasıyla tanıdık.
"Eve kağıt geldi. Sizi araştırmaya aldık 2022'den 2023' e kadar dediler, elim ayağım titredi benim. 5 katlı bina yapacağım mermerciye borcum var. Daha elektrik tesisatını almadık. Boruları çektik, kapak yok. Bütün parayı geri verdik."
"Telefon numarasını bulduk aradık orayı. 'Hayırdır, nedir durum dedik?" diye sorduk. 'Murat Bey Dilan Polat'tan dolayı bütün camiada olan insanlar incelemeye alındı. Arasında siz de varsınız' dedi."
"'Neyimi inceliyorlar benim? Ben müzisyenim, Avrupa'daki düğünlere gidiyorum. Şarkı okuyorum, eğlendiriyorum, alatura topluyorum. O parayı Türkiye'ye getiriyorum. Vatanıma milletime yar etmeye çalışıyorum' dedim."
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"'Müzisyenler para mı ödüyor?' dedim, 'şirketinizin olması lazım' dedi. 'Kemancının şirketi mi olacak?' dedim."
"Benim taktıklarımın hepsi imitasyon. Sahnelerde isteyenlere dağıtıyorum. Ama çoluğumun çocuğumun üstündekiler gerçek. Gecekonduda, elektriği ve suyu olmayan bir evde dünyaya gelmiş bir insanım. Onlara bir birikim bırakmak istiyorum."
"Bu altınlar çok patladı Caner'in programında dedim ya 18 kilo altın... Altınları sormadı banka hesabını sordu, kaç parasını devlete vergi veriyorum ben... Ben de el koyacaklar sandım"
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