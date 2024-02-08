Dilan Polat Onu da Yakmış: 18 Kilo Altını Olduğunu Söyleyen Kobra Murat MASAK Radarında!

Sonrasında sözlerinin tamamen yanlış anlaşıldığını duyurmuş ve. 2. Sayfa'da 'Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda' ifadelerini kullanmıştı.