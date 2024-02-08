Helal Olsun: Depremde Yakınlarını Kaybeden Karsu Hatay'da Müzik Okulu Açtı, Çocuklarla Şarkı Söyledi
Helal Olsun: Depremde Yakınlarını Kaybeden Karsu Hatay'da Müzik Okulu Açtı, Çocuklarla Şarkı Söyledi
6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Depremin en çok etkilediği illerimizden olan Hatay'da ise yaralar halen sarılmaya çalışılıyor. Depremin bıraktığı izleri silmeye çalışan önemli isimlerden birisi de Hataylı şarkıcı Karsu Dönmez oldu.
Depremin birinci yılında memleketi Hatay'ı ziyaret eden Karsu, haberini verdiği müzik okulunun açılışını düzenledi.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri toplamda 11 ilimizi etkilemiş, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.
17 akrabasını depremde kaybeden Karsu, depremin 1. yılında memleketi Hatay'a gitti.
Karsu, yaşanan kayıpların ardından deprem bölgesine bir yardım eli uzatmak amacıyla harekete geçmişti.
Kapı kapı dolaşarak müzik aletlerini topladığını belirten Karsu, bugün ise müzik okulunun açılışını yaptı.
Karsu, müzik okulunun açılışında emeği geçen Hollanda Büyükelçisi'ne de özel teşekkürlerini iletti.
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Karsu, açılış töreninde çocuklarla birlikte şarkılar söylemeyi, müzik aletlerini çalmayı da ihmal etmedi.
Karsu'nun bu paylaşımlarına ise sosyal medyadan yorum yağdı;
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