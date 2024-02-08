Helal Olsun: Depremde Yakınlarını Kaybeden Karsu Hatay'da Müzik Okulu Açtı, Çocuklarla Şarkı Söyledi

6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Depremin en çok etkilediği illerimizden olan Hatay'da ise yaralar halen sarılmaya çalışılıyor. Depremin bıraktığı izleri silmeye çalışan önemli isimlerden birisi de Hataylı şarkıcı Karsu Dönmez oldu.

Depremin birinci yılında memleketi Hatay'ı ziyaret eden Karsu, haberini verdiği müzik okulunun açılışını düzenledi.