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Helal Olsun: Depremde Yakınlarını Kaybeden Karsu Hatay'da Müzik Okulu Açtı, Çocuklarla Şarkı Söyledi

Helal Olsun: Depremde Yakınlarını Kaybeden Karsu Hatay'da Müzik Okulu Açtı, Çocuklarla Şarkı Söyledi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.02.2024 - 15:17

6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Depremin en çok etkilediği illerimizden olan Hatay'da ise yaralar halen sarılmaya çalışılıyor. Depremin bıraktığı izleri silmeye çalışan önemli isimlerden birisi de Hataylı şarkıcı Karsu Dönmez oldu. 

Depremin birinci yılında memleketi Hatay'ı ziyaret eden Karsu, haberini verdiği müzik okulunun açılışını düzenledi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri toplamda 11 ilimizi etkilemiş, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri toplamda 11 ilimizi etkilemiş, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay'da büyük bir yıkım yaşandı. Hataylı şarkıcı Karsu Dönmez de acı depremin ardından akrabalarını kaybetmişti.

17 akrabasını depremde kaybeden Karsu, depremin 1. yılında memleketi Hatay'a gitti.

17 akrabasını depremde kaybeden Karsu, depremin 1. yılında memleketi Hatay'a gitti.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Karsu, Hatay'ın son durumunu paylaştı.

'Biraz duygusal olacak. Ama size buranın nasıl olduğunu göstermek istiyorum' diyen ünlü isim, şehirden görüntüler paylaştı.

Karsu, yaşanan kayıpların ardından deprem bölgesine bir yardım eli uzatmak amacıyla harekete geçmişti.

Karsu, yaşanan kayıpların ardından deprem bölgesine bir yardım eli uzatmak amacıyla harekete geçmişti.

İsmini aldığı Hatay'ın Karsu köyünde doğan ünlü isim, Karsu adını taşıyan vakıf aracılığıyla Hatay'ın Antakya ilçesinde bir müzik okulu açacağını duyurmuştu.

Müzik okulunun duyurusunu yaptığında ise herkesi bu sözlerle yardıma çağırmıştı;

Hatay'a dönen Karsu, müzik okulu için getirilen müzik aletlerinin hazır olduğunu paylaşmıştı;

Kapı kapı dolaşarak müzik aletlerini topladığını belirten Karsu, bugün ise müzik okulunun açılışını yaptı.

Kapı kapı dolaşarak müzik aletlerini topladığını belirten Karsu, bugün ise müzik okulunun açılışını yaptı.

'Serinyol Müzik Evi'nin açılışının yapıldığını duyuran Karsu, müzik evinin uygulamaya geçirilmesinde emekleri geçenlere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Karsu, müzik okulunun açılışında emeği geçen Hollanda Büyükelçisi'ne de özel teşekkürlerini iletti.

Karsu, müzik okulunun açılışında emeği geçen Hollanda Büyükelçisi'ne de özel teşekkürlerini iletti.

Yardım toplamak için Boğaz'ı yüzerek geçen Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands de müzik merkezinin açılışına katıldı.

Hollanda Büyükelçisi de yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Büyükelçi bugün Karsu Dönmez ile birlikte Hatay’daki Karsu Vakfı Müzik Merkezi’nin açılışına katıldı. Depremde etkilenen çocuklar için Karsu Dönmez tarafından düzenlenen kampanyaya Hollandalılar tarafından onlarca çalgının bağışlanması, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun güçlü bir nişanesi.

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Karsu, açılış töreninde çocuklarla birlikte şarkılar söylemeyi, müzik aletlerini çalmayı da ihmal etmedi.

Karsu, açılış töreninde çocuklarla birlikte şarkılar söylemeyi, müzik aletlerini çalmayı da ihmal etmedi.

Karsu'nun bu paylaşımlarına ise sosyal medyadan yorum yağdı;

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İyi ki varsın güzel insan!

İyi ki varsın güzel insan!

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