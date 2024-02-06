Depremde 17 Akrabasını Kaybeden Karsu Bir Yıl Sonra Memleketine Göz Dolduran Bir Haberle Geldi!

Ünlü sanatçı Karsu Dönmez, ismini aldığı Hatay'ın Karsu köyünde yaşanan depremde 17 akrabasını kaybetti. Depremin üzerinden bir yıl geçti ve bu acı yıl dönümünde Dönmez, Hatay'ı ziyaret etti. Bu ziyaret buruk bir sevinçli haberi de beraberinde getirdi.