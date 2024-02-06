Depremde 17 Akrabasını Kaybeden Karsu Bir Yıl Sonra Memleketine Göz Dolduran Bir Haberle Geldi!
Depremde 17 Akrabasını Kaybeden Karsu Bir Yıl Sonra Memleketine Göz Dolduran Bir Haberle Geldi!
Ünlü sanatçı Karsu Dönmez, ismini aldığı Hatay'ın Karsu köyünde yaşanan depremde 17 akrabasını kaybetti. Depremin üzerinden bir yıl geçti ve bu acı yıl dönümünde Dönmez, Hatay'ı ziyaret etti. Bu ziyaret buruk bir sevinçli haberi de beraberinde getirdi.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında Hatay'a gitti.
Sanatçı, Hatay'daki durumu takipçileriyle paylaşmak istediğini belirtti ve "Birkaç gün Hatay'da olacağım. Biraz duygusal olacak. Ama size buranın nasıl olduğunu göstermek istiyorum" dedi.
Depremler sonucunda Hatay'da büyük bir yıkım yaşandı ve Karsu Dönmez, bu duruma el uzatmayı hedefledi.
Kendi adını taşıyan Karsu Vakfı aracılığıyla, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde halkın kullanımına açık bir müzik okulu kurmayı planladığını duyurdu.
Sanatçı, bu kompleksin içinde müzik atölyeleri, spor alanları ve yaratıcılık atölyelerinin bulunacağını ifade etti.
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Hatay'da açılacak olan müzik okulu için gerekli olan müzik enstrümanlarını toplamak adına kapı kapı dolaştığını belirten Dönmez, bu enstrümanların Hatay'a ulaştığını da duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
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