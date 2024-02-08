Ali Burak Ceylan'ın Yardımını Anlatan Depremzede Muhammed Irmak PR İddialarına Karşı Dava Açacağını Söyledi

Ali Burak Ceylan ise bir yıl sonra gündeme gelen bu konunun ardından sessizliğini bozdu ve 'Birincisi bu bizim için bir yardım, bir destek değildi. Bizim için bir borçtu, şerefli bir borçtu. Ben yada milyonlarca vatandaşımızın bu borcun gereğini yaptığı gibi ben ve dostlarım da o vakit elimizen geldiğince geleni yaptık.' demişti.