Ali Burak Ceylan'ın Yardımını Anlatan Depremzede Muhammed Irmak PR İddialarına Karşı Dava Açacağını Söyledi
Ali Burak Ceylan'ın Yardımını Anlatan Depremzede Muhammed Irmak PR İddialarına Karşı Dava Açacağını Söyledi
Geçtiğimiz yıllarda Kalp Atışı dizisindeki Oğuz rolüyle herkesin yakından takip etmeye başladığı Ali Burak Ceylan, depremzede bir vatandaşın ailesine yardım ettiği haberiyle gündemde yerini almıştı. 6 Şubat'ta yaşadıklarını anlatan Muhammed Irmak, bu sürecin bir PR çalışması olduğunu söyleyenlere öfkelenerek dava açacağını açıkladı.
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2017 yılında yayınlanan Kalp Atışı dizisi o dönem ekranlara damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Başrol isimlerimiz arasında Ali Burak Ceylan da vardı.
6 Şubat'ın üstünden bir yıl geçtikten sonra, geçtiğimiz günlerde bu felaketi yaşayan depremzede bir vatandaş yerde bulduğu cüzdanın hayatını değiştirdiğini anlattı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Bahsi geçen ünlü ismin Ali Burak Ceylan olduğunu öğrenmiştik.
Ali Burak Ceylan'dan yardım istediğini ve ünlü oyuncunun 20 kişilik aileyi Sudaiye'de üç katlı bir köşke yerleştirdiğini anlatan Muhammed Irmak, anlattıklarıyla herkesi duygulandırmıştı.
Ardından sosyal medyada bu olayın PR çalışması olduğu yönünde pek çok çirkin iddia dolaşmaya başlamıştı.
Muhammed Irmak'ın farklı röportajlarından kesitleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaya devam etti.
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Muhammed Irmak ise yaşadıklarına PR çalışması diyen ve ortaya yeni iddialar atanlara oldukça öfkelendi. Dava açıp özür dileteceğini dile getirdi.
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