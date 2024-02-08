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Ali Burak Ceylan'ın Yardımını Anlatan Depremzede Muhammed Irmak PR İddialarına Karşı Dava Açacağını Söyledi

Ali Burak Ceylan'ın Yardımını Anlatan Depremzede Muhammed Irmak PR İddialarına Karşı Dava Açacağını Söyledi

GNS
GNS - Onedio Editörü
08.02.2024 - 09:34

Geçtiğimiz yıllarda Kalp Atışı dizisindeki Oğuz rolüyle herkesin yakından takip etmeye başladığı Ali Burak Ceylan, depremzede bir vatandaşın ailesine yardım ettiği haberiyle gündemde yerini almıştı. 6 Şubat'ta yaşadıklarını anlatan Muhammed Irmak, bu sürecin bir PR çalışması olduğunu söyleyenlere öfkelenerek dava açacağını açıkladı.

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2017 yılında yayınlanan Kalp Atışı dizisi o dönem ekranlara damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Başrol isimlerimiz arasında Ali Burak Ceylan da vardı.

2017 yılında yayınlanan Kalp Atışı dizisi o dönem ekranlara damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Başrol isimlerimiz arasında Ali Burak Ceylan da vardı.

Doktor Oğuz karakteriyle dizinin önemli isimlerinden biri olan Ali Burak Ceylan, yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla herkesi etkilemişti.

6 Şubat'ın üstünden bir yıl geçtikten sonra, geçtiğimiz günlerde bu felaketi yaşayan depremzede bir vatandaş yerde bulduğu cüzdanın hayatını değiştirdiğini anlattı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Bahsi geçen ünlü ismin Ali Burak Ceylan olduğunu öğrenmiştik.

6 Şubat'ın üstünden bir yıl geçtikten sonra, geçtiğimiz günlerde bu felaketi yaşayan depremzede bir vatandaş yerde bulduğu cüzdanın hayatını değiştirdiğini anlattı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Bahsi geçen ünlü ismin Ali Burak Ceylan olduğunu öğrenmiştik.

Bir gün yerde cüzdan bulduğunu ve bu cüzdanı sahibine ulaştırmak için epey uğraştığını anlatan depremzede, ünlü oyuncunun kendisine 'Bir gün başın zora düşersen beni muhakkak ara' dediğini ve 10 gün sonra 6 Şubat depreminin yaşandığını anlatmıştı.

Ali Burak Ceylan'dan yardım istediğini ve ünlü oyuncunun 20 kişilik aileyi Sudaiye'de üç katlı bir köşke yerleştirdiğini anlatan Muhammed Irmak, anlattıklarıyla herkesi duygulandırmıştı.

Ali Burak Ceylan'dan yardım istediğini ve ünlü oyuncunun 20 kişilik aileyi Sudaiye'de üç katlı bir köşke yerleştirdiğini anlatan Muhammed Irmak, anlattıklarıyla herkesi duygulandırmıştı.

Ali Burak Ceylan ise bir yıl sonra gündeme gelen bu konunun ardından sessizliğini bozdu ve 'Birincisi bu bizim için bir yardım, bir destek değildi. Bizim için bir borçtu, şerefli bir borçtu. Ben yada milyonlarca vatandaşımızın bu borcun gereğini yaptığı gibi ben ve dostlarım da o vakit elimizen geldiğince geleni yaptık.' demişti.

Ardından sosyal medyada bu olayın PR çalışması olduğu yönünde pek çok çirkin iddia dolaşmaya başlamıştı.

Ardından sosyal medyada bu olayın PR çalışması olduğu yönünde pek çok çirkin iddia dolaşmaya başlamıştı.

Alp Kılınç isimli Twitter kullanıcısı, depremzede öğretmen Muhammed Irmak'ın deprem sürecinde AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e ulaştığını ve barınma imkanını onun sayesinde elde ettiğini söylediğini iddia ediyor.

Muhammed Irmak'ın farklı röportajlarından kesitleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaya devam etti.

Muhammed Irmak'ın farklı röportajlarından kesitleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaya devam etti.

Depremzede Irmak'ın reklam yaptığını ve Ali Burak Ceylan'ı da bu duruma alet ettiğini söyleyen iddiaların ardından ünlü oyuncu, 'Yaşananlar doğru. Kardeşimiz deprem mağduru. Bu tür haberlerle deprem şehitlerimize saygısızlık oluyor. Bu konuda en doğruyu Muhammed söyler.' demişti.

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Muhammed Irmak ise yaşadıklarına PR çalışması diyen ve ortaya yeni iddialar atanlara oldukça öfkelendi. Dava açıp özür dileteceğini dile getirdi.

Muhammed Irmak ise yaşadıklarına PR çalışması diyen ve ortaya yeni iddialar atanlara oldukça öfkelendi. Dava açıp özür dileteceğini dile getirdi.

'Yaşadığımız her şey kayıtlı. Bu iddiaları atanlara dava açacağım ve özür dileyecek.'

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