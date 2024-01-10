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Karsu 'Yardımınıza İhtiyacım Var' Dedi: Depremzede Çocuklar İçin İnşa Edilen Müzik Okuluna Enstrüman Lazım

Karsu 'Yardımınıza İhtiyacım Var' Dedi: Depremzede Çocuklar İçin İnşa Edilen Müzik Okuluna Enstrüman Lazım

Arya
Arya - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 14:54

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Hollandalı Türk şarkıcı Karsu Dönmez, 'Karsu Foundation'dan bir video yayınlayarak Hatay'daki depremzede çocukların ihtiyaçları için yardım istedi.

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Hatay'da bulunan depremzede çocuklar için bir müzik okulu inşa eden Karsu, o okul için enstrüman ihtiyacı olduğunu belirtti.

Hatay'da bulunan depremzede çocuklar için bir müzik okulu inşa eden Karsu, o okul için enstrüman ihtiyacı olduğunu belirtti.

'Bir müzik okulu elbette enstrümanlar olmadan olmaz' diyen Karsu evlerinde kullanmadıkları müzik enstrümanı olan insanlara seslenerek depremzede çocuklar için yardım istedi.

'Bir müzik okulu elbette enstrümanlar olmadan olmaz' diyen Karsu evlerinde kullanmadıkları müzik enstrümanı olan insanlara seslenerek depremzede çocuklar için yardım istedi.

İşte o anlar: 👇

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