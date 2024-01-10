Karsu 'Yardımınıza İhtiyacım Var' Dedi: Depremzede Çocuklar İçin İnşa Edilen Müzik Okuluna Enstrüman Lazım

Yabancı İçerik Üreticilerinde Gördüğümüz Uzaktan Kumandalı Arabayla Alışveriş Akımı Türkiye'de de Yapıldı

Vanilyalı Dondurmayı Zeytinyağı ve Deniz Tuzuyla Yediğini Söyleyen Dua Lipa'nın Bi' Garip Tarifi Viral Oldu!

"Yaşam Koçu Şarlatanlığı" ile Savaşa Giren Feyza Altun'u Ti'ye Alan Hülya Yenidoğmuş Yine Çok Güldürdü