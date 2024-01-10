Karsu 'Yardımınıza İhtiyacım Var' Dedi: Depremzede Çocuklar İçin İnşa Edilen Müzik Okuluna Enstrüman Lazım

Hollandalı Türk şarkıcı Karsu Dönmez, 'Karsu Foundation'dan bir video yayınlayarak Hatay'daki depremzede çocukların ihtiyaçları için yardım istedi.
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Hatay'da bulunan depremzede çocuklar için bir müzik okulu inşa eden Karsu, o okul için enstrüman ihtiyacı olduğunu belirtti.
'Bir müzik okulu elbette enstrümanlar olmadan olmaz' diyen Karsu evlerinde kullanmadıkları müzik enstrümanı olan insanlara seslenerek depremzede çocuklar için yardım istedi.
İşte o anlar: 👇
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