3 Üniversite Mezunu Olduğunu Belirten Genç İsyan Etti: 'Para Yok, Filtre Kahve 80 Lira Diye Sinirleniyorum'

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde bir genç, 3 üniversite mezunu olduğunu belirtip '20 senedir okuyorum, işaret dili sertifikam var, c sınıfı iş sağlığı güvenliği belgem var, 5 SGK'm var, yüksek lisans tezim var YÖK'te yayınlanmış, hakemli dergide yayınlanmış makalem var' dedi.
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O genç sözlerinin devamında ise, 'Montajcı belgem var, araba monte edebiliyorum, Bugün geldiğimiz nokta da para yok. Filtre kahve 80 lira diye sinirleniyorum. Bana bunu yapan hayat size ne yapmaz' dedi.
3 üniversite okuyup birçok başarıya imza atan gencin cebinde para olmamasına isyan ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar: 👇
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