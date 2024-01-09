3 Üniversite Mezunu Olduğunu Belirten Genç İsyan Etti: 'Para Yok, Filtre Kahve 80 Lira Diye Sinirleniyorum'

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde bir genç, 3 üniversite mezunu olduğunu belirtip '20 senedir okuyorum, işaret dili sertifikam var, c sınıfı iş sağlığı güvenliği belgem var, 5 SGK'm var, yüksek lisans tezim var YÖK'te yayınlanmış, hakemli dergide yayınlanmış makalem var' dedi.