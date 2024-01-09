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Yürümekte Zorlanan Eşi İçin Eliyle Deniz Suyu Taşıyıp Avucuna Döken Adamın Aşırı Romantik Anları

Yürümekte Zorlanan Eşi İçin Eliyle Deniz Suyu Taşıyıp Avucuna Döken Adamın Aşırı Romantik Anları

Arya
Arya - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 19:04

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Hırvatistan'ın Split şehrinde yaşanan olayda, yaşlı bir adam yürümekte zorlanan ve bankta oturan eşi için denizden eliyle su taşıdı.

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Bankta oturan eşinin deniz suyuyla temas etmesini isteyen adam, denize giderek avucuna su doldurdu. Avucuyla taşıdığı suyu ise daha sonra eşinin eline avucuna döktü.

Bankta oturan eşinin deniz suyuyla temas etmesini isteyen adam, denize giderek avucuna su doldurdu. Avucuyla taşıdığı suyu ise daha sonra eşinin eline avucuna döktü.

Belki de görüp görebileceğiniz aşırı romantik o anlar ise TikTok'ta viral oldu.

Belki de görüp görebileceğiniz aşırı romantik o anlar ise TikTok'ta viral oldu.

İşte o anlar: 👇

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ömer

Bir şişeye doldursaymış romantizm bozulur muydu ? 🤔🤔

SsS

romantizmden anlamam da bu röntgenciyi merak ettim. kafamıza göre milleti çekebiliyo muyuz böyle dingil gibi?

s.rtc

Videoyu çekenin sebebini merak ettim. Su getirmiyorda olabilirdi. Resmen röntgencilik