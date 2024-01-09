Yürümekte Zorlanan Eşi İçin Eliyle Deniz Suyu Taşıyıp Avucuna Döken Adamın Aşırı Romantik Anları

Hırvatistan'ın Split şehrinde yaşanan olayda, yaşlı bir adam yürümekte zorlanan ve bankta oturan eşi için denizden eliyle su taşıdı.
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Bankta oturan eşinin deniz suyuyla temas etmesini isteyen adam, denize giderek avucuna su doldurdu. Avucuyla taşıdığı suyu ise daha sonra eşinin eline avucuna döktü.
Belki de görüp görebileceğiniz aşırı romantik o anlar ise TikTok'ta viral oldu.
İşte o anlar: 👇
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Bir şişeye doldursaymış romantizm bozulur muydu ? 🤔🤔
romantizmden anlamam da bu röntgenciyi merak ettim. kafamıza göre milleti çekebiliyo muyuz böyle dingil gibi?
Videoyu çekenin sebebini merak ettim. Su getirmiyorda olabilirdi. Resmen röntgencilik