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Norm Ender'in 100. Yıl Marşı 'Parla' Yapay Zeka ile Zeki Müren'e Söyletildi

Norm Ender'in 100. Yıl Marşı 'Parla' Yapay Zeka ile Zeki Müren'e Söyletildi

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 14:33

Rap sanatçısı Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği 'Parla' marşı ilk olarak Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programında seslendirilmişti.

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Birçok sanatçı Cumhuriyet'in 100. yılı için marş bestelerken, Norm Ender'in bestesi ise en çok beğenilen beste olmuştu.

Birçok sanatçı Cumhuriyet'in 100. yılı için marş bestelerken, Norm Ender'in bestesi ise en çok beğenilen beste olmuştu.

Norm Ender'in 100. yıl marşı 'Parla' şimdi ise yapay zeka ile Zeki Müren'e söyletildi.

Norm Ender'in 100. yıl marşı 'Parla' şimdi ise yapay zeka ile Zeki Müren'e söyletildi.

İşte o yapay zeka ile Parla söyleyen Zeki Müren çalışması: 👇

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