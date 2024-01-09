Norm Ender'in 100. Yıl Marşı 'Parla' Yapay Zeka ile Zeki Müren'e Söyletildi
Norm Ender'in 100. Yıl Marşı 'Parla' Yapay Zeka ile Zeki Müren'e Söyletildi
Rap sanatçısı Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği 'Parla' marşı ilk olarak Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programında seslendirilmişti.
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Birçok sanatçı Cumhuriyet'in 100. yılı için marş bestelerken, Norm Ender'in bestesi ise en çok beğenilen beste olmuştu.
Norm Ender'in 100. yıl marşı 'Parla' şimdi ise yapay zeka ile Zeki Müren'e söyletildi.
İşte o yapay zeka ile Parla söyleyen Zeki Müren çalışması: 👇
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