Fulya Zenginer Asla Çalışmayacağı O Oyuncuyu Açıkladı: "Erkek ama Beni Kıskanıp Rimel Sürüyordu!"

Geçtiğimiz günlerde 'Bi' Başka' adlı YouTube kanalının konuğu olan Fulya Zenginer, moderatörün sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. Zenginer, 'Asla çalışmam dediğim biri var. Erkek olmasına rağmen, benim kirpiklerimi kıskanıp rimel sürüyordu' dedi.