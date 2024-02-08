Fulya Zenginer Asla Çalışmayacağı O Oyuncuyu Açıkladı: "Erkek ama Beni Kıskanıp Rimel Sürüyordu!"
Fulya Zenginer Asla Çalışmayacağı O Oyuncuyu Açıkladı: "Erkek ama Beni Kıskanıp Rimel Sürüyordu!"
Geçtiğimiz günlerde 'Bi' Başka' adlı YouTube kanalının konuğu olan Fulya Zenginer, moderatörün sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. Zenginer, 'Asla çalışmam dediğim biri var. Erkek olmasına rağmen, benim kirpiklerimi kıskanıp rimel sürüyordu' dedi.
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Küçük Kadınlar dizisi ile ses getiren ünlü oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz günlerde bir kanalda bomba açıklamalarda bulundu.
"Bi' Başka" adlı YouTube kanalının konuğu olan Zenginer, her ünlüye sorulan o soruya verdiği yanıtı ile merak uyandırdıç
Moderatör Zenginer'e "Asla çalışmam dediğin biri var mı?" diye sordu. Zenginer'in dürüst cevabı magazinin çok konuşulanları arasına girdi.
Sosyal medyada viral olan o videoda Zenginer, "Evet, var" diye yanıt veriyor. Nedenini ise şöyle açıklıyor...
"Bu kişi daha önce çalıştığım bir erkek. Ama beni kıskanıyordu!" Dumura uğratan bu yanıtın ardından devam ediyor.
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"Oynarken kirpiklerimin uzunluğunu görüp kıskandı. Ondan beridir rimel sürmeye başladı" diyen güzel oyuncu, "Makyöze gidip özellikle rimel istiyordu" diye bitirdi.
İşte o anlar:
Sosyal medyada bu kıskanç erkek oyuncunun kim olduğuna dair onlarca yorum geldi. Peki, sizce kim? Buyrun yorumlara
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Herkes meraktan çatladı...
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