Çağla Şıkel'den Sonra Bir Diyetisyenin "Bunu Yemeyin Kilo Verirsiniz" Açıklaması Tadımızı Kaçırdı!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=VkIRZ...
Geçtiğimiz günlerde formunu korumak için neler yediğini açıklayan Çağla Şıkel, 'Süt ürünlerinden uzak duruyorum' demişti. Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programına katılan diyetisyen Pınar Demirkaya'nın 'Bırakırsanız kilo verirsiniz' dediği yiyecekler dikkat çekti.
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Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya üzerinden hayranlarının merak ettiği soruları yanıtladı. Son zamanlarda beslenme rutininde önemli değişiklikler yaptığını belirten Şıkel, bu değişiklikler sayesinde şişkinlik sorununun da üstesinden geldiğini ifade etti.
Şıkel, “Gluten, lektin, kuruyemiş, meyve ve süt ürünlerini tamamen diyetimden çıkardım. Ayrıca, abur cubur tüketmeyi de bıraktım. Bu şekilde beslenmeye 2 ay önce başladım ve hiç zorlanmadım. Artık şişkinlik problemim kalmadı ve kendimi daha iyi hissediyorum” dedi.
Şıkel'in bu açıklamalarının ardından sosyal medyada "Geriye ne kalıyor ki?", "Ne yiyorsun?" ve "Yediklerini saydan daha kolaydı" gibi tepkiler gelmişti.
Ancak Şıkel'in yöntemi doğru gibi görünüyor. Ceyda Düvenci'nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olan diyetisyen Pınar Demirkaya'nın açıklamaları gündem oldu.
Demirkaya, "Kilo vermek isteyen birine ilk olarak hangi besini bırakmasını önerirsiniz?" sorusuna tam da Şıkel'in uyguladığı tarzda bir yanıt verdi.
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"Önce süt ürünleri ve kuru bakliyatı kesmesini öneririm" diyen diyetisyenin bu açıklaması, yine tepki çekse de bir denemeye değer gibi. Siz ne dersiniz?
İşte o anlar:
"E ne yiyeceğiz hocam?"
"Yok ya yalandır!"
Siz ne düşünüyorsunuz?
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Bu diyeti genelde Platin saçlı karılar yapıyor. Onlar zaten gerizekalı oluyor. ADEK vitamini almıyorlar diye daha fazla gerizekalı olamazlar zaten
Malum pahalılıktan kırmızı et de yiyemiyoruz, proteini nereden alacağız o zaman?