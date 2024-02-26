Dilan Polat'ın Hesabından Yapılan "Sizce Serbest Kalmalı mı?" Anketi Akıl Tutulması Yaşattı!

Dilan Polat'ın bir ay önce yeniden açılan orijinal hesabından Dilan Polat konuşuyormuş gibi yapılan paylaşımlar bitmek bilmiyor. Şimdi de yapılan anket ve sorulan soru adeta akıl tutulması yaşattı. Bakalım 'Dilan Polat serbest kalmalı mı?' sorusuna kullanıcılar ne yanıt vermiş... 👇