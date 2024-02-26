Dilan Polat'ın Hesabından Yapılan "Sizce Serbest Kalmalı mı?" Anketi Akıl Tutulması Yaşattı!
Dilan Polat'ın Hesabından Yapılan "Sizce Serbest Kalmalı mı?" Anketi Akıl Tutulması Yaşattı!
Dilan Polat'ın bir ay önce yeniden açılan orijinal hesabından Dilan Polat konuşuyormuş gibi yapılan paylaşımlar bitmek bilmiyor. Şimdi de yapılan anket ve sorulan soru adeta akıl tutulması yaşattı. Bakalım 'Dilan Polat serbest kalmalı mı?' sorusuna kullanıcılar ne yanıt vermiş... 👇
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Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat o zamandan beri gündemden inmek nedir bilmiyor.
Çoğunlukla geride bıraktıkları aile ve arkadaşları isyankar paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor: Hatta geçtiğimiz haftalarda kaynanası Şükran Polat, Dilan Polat'ın Instagram hesabının açıldığını 'müjdeledi'.
Hesabın açılmasıyla paylaşımların yapılması bir oldu: Sık sık Dilan Polat'ın ağzından hikaye paylaşılıyor.
İronik bir şekilde adalet çağrısında bulunan hesapta yapılan paylaşımların çoğıu Polat ailesinin hapisten çıkarılması yönünde...
Şimdiyse yine Dilan Polat'ın hesabından yapılan bir anket paylaşımında "Dilan Polat serbest bırakılmalı mı?"
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Çoğunluğun yanıtı 'Evet' şeklinde oldu.
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