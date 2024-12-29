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Ülke Değişince Stil de Değişti: Türkmenistan'da Sahne Alan Gülşen'in Kaftan Tercihi Olay Oldu!

Ülke Değişince Stil de Değişti: Türkmenistan'da Sahne Alan Gülşen'in Kaftan Tercihi Olay Oldu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 19:59

Söz yazarlığı, sahne şovları ve kulaklarımızın pasını silip tüylerimizi her defasında diken diken eden sesiyle Gülşen, müzik dünyasının yeri doldurulamaz isimlerinden. Ünlü şarkıcı özellikle son yıllarda tercih ettiği sahne kostümleri ve iddialı duruşuyla gündem oluyor. Güzel şarkıcı, geçtiğimiz akşam Türkmenistan'da sahne aldı. Gülşen'i Türkmenistan sahnesinde de parıl parıl ve bol dekolteli bir elbiseyle göreceğimizi sanıyorduk ki yanılmışız. Güzel şarkıcı, bu sefer sahne stiline kaftanı da dahil etti. Dinleyenlerini şaşırtan Gülşen'in bu tercihi çok konuşuldu.

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Herkesin ezbere söylediği birçok mimarı Gülşen'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi 90'lardan bu yana 'Be Adam', 'Nazar Değmesin' ve 'Bangır Bangır' gibi sayısız şarkıya imza attı.

Herkesin ezbere söylediği birçok mimarı Gülşen'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi 90'lardan bu yana 'Be Adam', 'Nazar Değmesin' ve 'Bangır Bangır' gibi sayısız şarkıya imza attı.

Başarılı şarkıcı yalnızca şarkılarıyla sınırlı kalmayıp ilmek ilmek işleyerek oluşturduğu sahne stiliyle de her zaman konuşulmayı başardı.

Başarılı şarkıcı yalnızca şarkılarıyla sınırlı kalmayıp ilmek ilmek işleyerek oluşturduğu sahne stiliyle de her zaman konuşulmayı başardı.

Konseri olduğunda 'acaba bu sefer ne giyecek?' diye düşündüğümüz nadir ünlülerimizden olan Gülşen, yer yer parıltılı yer yer bol dekolteli kostüm tercihleriyle biliniyor.

Konseri olduğunda 'acaba bu sefer ne giyecek?' diye düşündüğümüz nadir ünlülerimizden olan Gülşen, yer yer parıltılı yer yer bol dekolteli kostüm tercihleriyle biliniyor.

Türkmenistan'da sahne alan başarılı şarkıcı bu sefer sahne şovlarında tercih ettiğinden çok daha farklı bir kostümle sevenleriyle buluştu. Kaftan giyerek sahneye çıkan Gülşen'in bu tercihi sosyal medyada epey konuşuldu.

Türkmenistan'da sahne alan başarılı şarkıcı bu sefer sahne şovlarında tercih ettiğinden çok daha farklı bir kostümle sevenleriyle buluştu. Kaftan giyerek sahneye çıkan Gülşen'in bu tercihi sosyal medyada epey konuşuldu.

İşte o anlar👇

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Gelen yorumlardan bazıları bu şekildeydi👇

Gelen yorumlardan bazıları bu şekildeydi👇
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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