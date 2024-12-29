Ülke Değişince Stil de Değişti: Türkmenistan'da Sahne Alan Gülşen'in Kaftan Tercihi Olay Oldu!

Söz yazarlığı, sahne şovları ve kulaklarımızın pasını silip tüylerimizi her defasında diken diken eden sesiyle Gülşen, müzik dünyasının yeri doldurulamaz isimlerinden. Ünlü şarkıcı özellikle son yıllarda tercih ettiği sahne kostümleri ve iddialı duruşuyla gündem oluyor. Güzel şarkıcı, geçtiğimiz akşam Türkmenistan'da sahne aldı. Gülşen'i Türkmenistan sahnesinde de parıl parıl ve bol dekolteli bir elbiseyle göreceğimizi sanıyorduk ki yanılmışız. Güzel şarkıcı, bu sefer sahne stiline kaftanı da dahil etti. Dinleyenlerini şaşırtan Gülşen'in bu tercihi çok konuşuldu.